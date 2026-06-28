¿Cómo están? Tamaulipas continuará trabajando de la mano de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en la coordinación de esfuerzos para fortalecer el sistema de salud y los programas prioritarios que impulsan el bienestar de las y los mexicanos, afirmó el gobernador Dr. Américo Villarreal Anaya.

Vale decir que el Dr. Américo participó en Palacio Nacional en la reunión de la presidenta Sheinbaum con los gobernadores de los estados adheridos al esquema del IMSS-Bienestar, señalando que Tamaulipas seguirá trabajando “porque la salud es un derecho y el bienestar de las familias tamaulipecas es nuestra prioridad”.

“Seguimos avanzando con compromiso por el bienestar de México y Tamaulipas”, expresó el Dr. Américo.

ALCALDE GATTAS ANUNCIA CESE DE FUNCIONARIO DE TRANSITO

En apego a la atribución que le confiere la ley de Código municipal, el alcalde de Victoria Eduardo Abraham Gattás Báez, anunció la baja del Director Operativo de la Dirección de Transito, José Arroyo Negrete, por pérdida de confianza.

La categórica decisión obedeció a las múltiples denuncias ciudadanas en contra del referido ahora ex funcionario en el operativo de prevención vial que, a través de la Mesa de Seguridad Municipal, se implementa de modo coordinado con instituciones de seguridad pública estatal y federal.

Señaló el alcalde Gattás: “Los victorenses merecen una autoridad que los proteja y respete”. Ello al informar de la notificación de baja al referido ex servidor público.

TEC VICTORIA, MUY OPACO/¿ Y LOS 27 MILLONES APÁ?

La frase de mes se la lleva la cuestionada directora del Tec Victoria, Deysi Álvarez Vergara: “Me apena bastante porque siempre buscamos hacer ruido positivo para el Tecnológico de Victoria y muchos de esos logros se vieron opacados por la postura de cuatro estudiantes”.

Vale decir que tenemos el reporte que el costo del nuevo Gimnasio es de más de 84 millones y ella se comprometió con el director nacional de Tecnológicos, Ramón Jiménez, de aportar el 50% de parte de la institución nacional y lo firmaron el 15 de octubre de 2024. Ahora en que el Gobernador Américo fue a honores, salió a relucir que estos funcionarios (Álvarez y Jiménez) solo aportaron 15 millones, de los 42 que se habían comprometido. ¿Quién se quedó con 27 millones, Ramón Jiménez o la directora? Además no han dado el resultado de la auditoria.

UAT APLICA EXAMEN DEL CENEVAL

Les comparto que la Universidad Autónoma de Tamaulipas aplicó el examen EXANI-II del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), a los aspirantes a ingresar a los programas de licenciatura que oferta esta institución educativa.

La jornada desarrollada el jueves se llevó a cabo en todas las dependencias académicas de la UAT, ubicadas en las zonas norte, centro y sur del estado, en un proceso desarrollado sin contratiempos.

La Dirección de Servicios Escolares informó que el examen fue supervisado por personal del CENEVAL, así como por representantes de la Comisión Estatal de Derechos Humanos y de la Defensoría de los Derechos Universitarios, con el propósito de dar fe y transparencia al proceso de admisión.

Asimismo, la presencia de dicho personal garantizó a los aspirantes, y a sus familias, que se trata de un proceso apegado a la normatividad. NOS VEMOS.

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