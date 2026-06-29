¿Cómo están? Con la entrega de 3 mil kits escolares, la presidenta del DIF Victoria , Lucy de Gattás reafirmó el compromiso del sistema y gobierno municipal del alcalde Lalo Gattás, con la educación de la niñez victorense en la quinta edición de la campaña “Pasos por la Educación”.

En su mensaje ante profesores y padres de familia, agradeció la confianza y generosidad de empresarios, ciudadanos, y servidores públicos de Ayuntamiento que se sumaron a la noble causa de donar útiles escolares para apoyar a niñas y niños de escuelas de la zona rural.

“Detrás de cada mochila, cuaderno y lápíz que se entrega hay algo mucho más valioso: hay cariño, esperanza y muchas manos que decidieron unirse para decirles a nuestras niñas y niños que sus sueños si importan, que creemos en ellos y que nunca estarán solos. Gracias a cada persona que aporto de corazón y por confiar en el DIF Victoria, expresó Lucy de Gattás.

PRESIDE RECTOR DÁMASO ENTREGA DE BECAS DE EXCELENCIA

El médico Dámaso Leonardo Anaya Alvarado, rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas presidió la entrega de 584 becas a estudiantes de excelencia, correspondientes al periodo escolar 2025-3. Asimismo, otorgó 95 estímulos por desempeño académico a hijas e hijos de docentes sindicalizados que cursan el nivel licenciatura y bachillerato en esta casa de estudios.

Durante la ceremonia, realizada en el Centro de Excelencia del Campus Victoria, el rector expresó que este incentivo es un reconocimiento a la constancia y al compromiso académico de los alumnos.

El rector Dámaso destacó que un total de 679 universitarios de las diferentes regiones del estado reciben estos estímulos económicos, que no solo premian la excelencia, sino que también respaldan el esfuerzo de las familias trabajadoras de la UAT.

Finalmente, exhortó a los estudiantes a seguir esforzándose y a aprovechar las herramientas que les brinda la Universidad. Asimismo, reiteró la confianza de la institución en su capacidad para convertirse en profesionistas que contribuyan al desarrollo de Tamaulipas y de México.

En el evento, el director general de Servicios Escolares, Jesús Gerardo Delgado Rivas, destacó que las becas representan el compromiso de la UAT con el reconocimiento al mérito académico y la formación integral de sus estudiantes

FUTBOLISTA CUAUHTÉMOC, CON ANTECEDENTES PENALES

A fines de febrero del año pasado (2025) el afamado Cuahtémoc Blanco, diputado federal del partido MORENA fue ovacionado en la Cámara de Diputados con un prolongado “¡No estás solo!” por parte de las legisladoras morenistas, luego de que fue acusado de violación por parte de su media hermana.

Vale decir que tiene eso que se llama “antecedentes penales”. La revista TV Notas, con fecha noviembre 27 de 1998, con foto del futbolista, precisa: “El futbolista Cuauhtémoc Blanco se salvó de ir a la cárcel”.

Y detalla: “

Cuauhtémoc Blanco, ¡de goleador a golpeador! El delantero de las Águilas del América se salvó de ir a la cárcel , luego de que su esposa, Marisela Santoyo, lo demandara por lesiones, amenazas y agresiones.

El viernes 13 de noviembre, luego del partido entre su equipo y el Atlas, Cuauhtémoc Blanco se dirigió a su casa junto con varios amigos, y sabiendo que su esposa no se encontraba en su hogar, armó tremenda fiesta hasta la madrugada del sábado. Muy temprano, la señora Santoyo llegó a su domicilio y sorprendió al futbolista en la cama con una joven. Este hecho hizo que sacara de los cabellos a la jovencita, lo cual puso furioso al futbolista; intentó golpearla y la amenazó de muerte.

Todos los hechos quedaron asentados en el acta número 38/2669/98-11.

“Sin embargo, el pasado lunes 16 ante las cámaras de televisión, el futbolista pidió perdón a su esposa y a su hijo. Limitándose a decir que todo había sido un “malentendido” . La señora finamente retiró la querella al llegar a una reconciliación con su marido “. Es el reporte, Joaquín.

REPORTA INEGI ESTADISTICAS DE ADOLESCENTES VIOLENTOS

Este lunes29 de junio el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) reporta que en 2024, 35 mil 193 personas adolescentes fueron imputadas por presunta comisión de un delito.

Y precisa: De cada 10 personas adolescentes imputadas por presunta comisión de un delito, 8 fueron hombres.

En justicia penal se registraron 27 mil 912 víctimas. De este total, 6 de cada 10 víctimas fueron mujeres.

En 2024, 1 mil 562 adolescentes ingresaron a los centros de internamiento estatales.