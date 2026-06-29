Altamira, Tamaulipas.– Con el propósito de mejorar las capacidades operativas de su personal, elementos de la Delegación Regional Zona Sur de la Guardia Estatal participan en el Programa de Acondicionamiento Físico implementado por la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Las actividades extramuros forman parte de una estrategia enfocada en elevar la fuerza, resistencia y condición muscular de las y los policías estatales, considerando las exigencias físicas que implica el desempeño de funciones tácticas y de atención a la ciudadanía.

Los entrenamientos se realizan diariamente en el Complejo Estatal de Seguridad Pública, ubicado en el municipio de Altamira, bajo una planificación diseñada por especialistas del Departamento de Salud de la institución, quienes establecen rutinas orientadas al desarrollo integral del personal operativo.

Además de fortalecer las habilidades necesarias para el servicio policial, el programa busca impulsar hábitos saludables, autocuidado y bienestar entre quienes forman parte de la Guardia Estatal, presente en las 43 Coordinaciones Municipales y 11 Delegaciones Regionales de Tamaulipas.

Con estas acciones, la SSPT mantiene una estrategia permanente para contar con elementos mejor preparados física y profesionalmente ante los retos de seguridad que enfrenta la entidad.