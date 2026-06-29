Elementos de seguridad brindaron apoyo a un automovilista que quedó varado por sobrecalentamiento de su vehículo en la Carretera Federal 101.

Palmillas, Tamaulipas.– Personal de la Guardia Estatal brindó asistencia a un conductor que presentó una falla mecánica mientras transitaba por la Carretera Federal 101, en el tramo Tula–Victoria, a la altura del kilómetro 90, cerca del Puente Santiaguillo.

Durante los recorridos de vigilancia y prevención realizados por elementos de la Estación Segura Jaumave, los oficiales ubicaron una camioneta color gris detenida a un costado de la vialidad, con el cofre abierto.

Al acercarse para conocer la situación, los agentes se entrevistaron con el conductor de una unidad Honda Odyssey, quien explicó que el vehículo comenzó a presentar sobrecalentamiento cuando se dirigía de Ciudad Victoria hacia Tula, motivo por el cual decidió detener la marcha para prevenir daños mayores.

Ante la emergencia, los integrantes de la Guardia Estatal brindaron apoyo al automovilista, proporcionando agua para atender la falla y permitir que pudiera continuar con las acciones necesarias para solucionar el desperfecto.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas mantiene los recorridos de vigilancia y auxilio en las principales carreteras del estado, con el objetivo de brindar atención oportuna a quienes transitan por las vías de comunicación.