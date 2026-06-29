Michel Plascencia y Paloma Sandoval, egresados de la UAG, transformaron un proyecto universitario en Michplas, una marca mexicana de calzado con crecimiento nacional e internacional

Lo que comenzó como un proyecto académico dentro de las aulas, hoy es una marca consolidada de calzado femenino que llega a distintos estados de México e incluso a países como Estados Unidos, Canadá y Venezuela.

Los egresados de la Lic. En Diseño Industrial de la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Rogelio Michel Plascencia Calderón y Paloma Sandoval Rico, fundadores de Michplas, han construido una empresa basada en la creatividad, la innovación, la perseverancia y el trabajo en equipo.

Actualmente, la marca tapatía se especializa en el diseño, fabricación y comercialización de calzado para dama, y combina procesos artesanales con herramientas digitales y estrategias de venta en línea.

Un proyecto universitario que se convirtió en empresa

Michel Plascencia, explicó que su vínculo con el calzado comenzó desde la infancia, al crecer en una familia dedicada a esta industria.

“Somos la tercera generación de fabricantes de calzado. Yo estudié Diseño Industrial porque quería aplicar esos conocimientos al negocio familiar, pero fue un proyecto universitario el que realmente cambió el rumbo”, compartió.

Durante una materia enfocada en la creación de empresas, desarrollaron una propuesta de marca y fabricaron sus primeros modelos de calzado. La respuesta fue inmediata.

“Vendimos todo en la exposición del proyecto. Ahí fue cuando le dije a Michel: ‘esto tiene ángel, hay que seguir’”, recordó Paloma Sandoval.

Ese momento marcó el nacimiento de Michplas.

Crecimiento de una marca mexicana

Los emprendedores comenzaron ofreciendo sus productos en bazares y entregando pedidos personalmente en parques y cafeterías de Guadalajara.

Con esfuerzo y constancia, lograron posicionarse poco a poco en el mercado.

“Había días en los que vendíamos hasta 200 pares solo entregando pedidos personalmente. Nuestro primer almacén fue literalmente mi cuarto”, recordó Michel entre risas.

Con el paso de los años, la marca evolucionó hasta llegar a marketplaces, tiendas departamentales y clientes internacionales.

Actualmente, Michplas comercializa sus productos a través de plataformas digitales, redes sociales, tienda física y cadenas como Liverpool y Suburbia.

Además, la marca ha apostado por la digitalización, y utiliza herramientas de fotografía, diseño, marketing y comunicación aprendidas durante su formación universitaria.

Diseño, calidad y atención personalizada

Para los UAG Alumni, uno de los principales diferenciadores de Michplas es la atención cercana al cliente y la capacidad de personalizar productos según las necesidades de cada comprador.

“Nos enfocamos mucho en la calidad y en que el cliente reciba exactamente lo que está buscando. Cuidamos cada detalle del proceso”, explicó Michel.

Cada par de zapatos pasa por múltiples etapas de fabricación y revisión, involucrando el trabajo de alrededor de 40 personas entre colaboradores directos e indirectos.

“Detrás de cada zapato hay muchísimas manos trabajando. Es un proceso muy artesanal y eso también le da valor al producto”, comentó Paloma.

La UAG como impulso para emprender

Ambos coincidieron en que la formación recibida en la UAG fue clave para desarrollar habilidades que hoy aplican diariamente en su empresa.

Desde fotografía y procesos industriales hasta herramientas digitales y organización empresarial, los conocimientos adquiridos durante la carrera les permitieron fortalecer la identidad de su marca y profesionalizar sus operaciones.

También recordaron con cariño a docentes que marcaron su trayectoria:

“Muchos maestros vieron crecer el proyecto desde que era solo una tarea universitaria y hoy nos siguen felicitando por todo lo que hemos logrado”, señalaron.

Perseverar, aprender y confiar en las ideas

A casi 15 años de haber iniciado el proyecto, Michel y Paloma consideran que uno de los mayores retos del emprendimiento ha sido mantenerse constantes y generar confianza en los clientes.

“Lo más importante es no rendirse y creer en tu proyecto. Las cosas no pasan de un día para otro, pero con perseverancia sí se puede crecer”, afirmó Paloma.

Por ello, enviaron un mensaje a los estudiantes y egresados que desean emprender.

“No esperen a terminar la carrera para empezar. Aprovechen las herramientas que tienen hoy, especialmente las redes sociales. Todo mundo vende algo; lo importante es atreverse a mostrarlo”, aseguró Michel.

Más que una marca, una historia de vida

Además de convertirse en socios y emprendedores, Michel y Paloma formaron una familia a partir de aquella experiencia universitaria.

“Yo entré a estudiar Diseño Industrial sin imaginar todo lo que iba a pasar después. Ahí conocí a Michel, formé mi familia y encontré el proyecto al que hoy dedicamos nuestra vida”, compartió Paloma.

Para ambos, representar a los egresados UAG a través de Michplas significa demostrar que las ideas universitarias pueden convertirse en proyectos reales, sostenibles y con impacto.

“Comenzamos prácticamente desde cero y hoy ver hasta dónde hemos llegado es algo muy gratificante”, concluyó Michel.