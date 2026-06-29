Hay dos tipos de gusanos.

Los que actualmente amenazan con diezmar a la población pecuaria del país. Y que están siendo puntualmente erradicados por la Presidenta Sheinbaum y el gobernador AVA, vía acciones preventivas de carácter científico, como la liberación de cientos de millones de moscas estériles.

Pero hay otros anélidos cuya actividad emboscada se torna más difícil de detectar y de combatir. Nos referimos a esos que en sentido figurado, pululan en el inframundo de la miseria mediática fake news. Y de sus noticias infames y reptilescas.

Estos últimos, son el verdadero peligro para Tamaulipas. Y para la republica morenista, cuya solidez habrá de ser puesta a prueba en este 2027, y posteriormente en 2028.

————–TANIA, LA UNICA DEL GABINETE QUE HA DESAFIADO AL CABECISMO–

La ex consejera jurídica del gobierno estatal, Tania Contreras López ha sido la única que hasta ahora ha hablado públicamente en torno a los expedientes acusatorios, donde se asienta la narrativa punitiva contra una gran parte del sexenio panista-cabecista.

Es sin lugar a dudas la más comprometida públicamente con la tarea de dignificar la aplicación del derecho. Y de llevar ante la justicia a quienes han saqueado el patrimonio financiero del pueblo de Tamaulipas.

Sin embargo parece estar sola en esta encomienda, pues el resto de la 4T, incluidos el Congreso, alcaldes y funcionarios estratégicos de palacio con nombramientos de la segunda esquina, es fecha que solo navegan de a muertito.

No hay la menor intención de apoyar a quien les dio la confianza y los colocó en cargos del más alto nivel, en palacio de gobierno. Y en otras importantes dependencias estatales.

Muchos de estos personajes, como los azadones de jardinería, solo jalan para ellos mismos, y con semejante actitud, demuestran deslealtad, egoísmo y voracidad personal.

Ahí les dejamos esa verdad que puede incomodar a más de alguno que hoy, se limita a lucirse en las ceremonias públicas. A que los vean en la fotografía oficial, pero en los hechos, son evidenciados como traidores a la causa de la transformación. Y ante todo como desleales al liderazgo del gobernador de todas y todos los tamaulipecos: Américo Villarreal Anaya.

AVA es un hombre cabal que ha gobernado durante dos tercios de poder en Tamaulipas. Y los resultados de su administración son verificables a la vista de las familias tamaulipecas. Bienestar, infraestructura, productividad, honestidad y transparencia en todos y cada uno de los mecanismos administrativos.

Pero el jefe de las instituciones tamaulipecas, tiene un ejército de funcionarios públicos y de clase política, que prefieren mirar hacia otro lado, y hacerse los despistados, cuando de asumir la defensa ética, política y moral, del máximo liderazgo político en Tamaulipas, se trata.

Afortunadamente, la ciudadanía asentada en los 43 municipios del estado, avala los resultados del presente sexenio. Y ello se verá reflejado en las elecciones del 2027 y 2028. Será entonces cuando llegue la hora de la verdad, y de corroborar que estos ataques hamponeriles que hoy orquestan grupos de la derecha azul, se estrellaron de nuevo, contra los muros del voto popular.

Muy probablemente, muchos de los que ahora se dicen 4T de dientes para afuera, van a querer hueso en el 2027.

Esperamos estar equivocados en esta hipótesis del inminente futuro. Pero por ahí se perfilan las cosas.

——–GABINETE MUNICIPAL DE GATTAS, REVISA EL AVANCE EN OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS–

Este lunes, el gabinete municipal que preside Lalo Gattas. A través de estas reuniones de carácter institucional, el equipo del 17 revisa de manera sistemática los niveles de avance en materia de obras y de servicios públicos. Al mismo tiempo se da puntual seguimiento a los reportes de atención ciudadana. Con este tipo de mecanismos de carácter logístico y administrativo, el alcalde LG busca brindar respuestas oportunas, que resuelvan la diversa problemática de la población.

—–FORTALECE CARMEN LILIA EL EMPLEO EN NUEVO LAREDO——

Hace unos días la Bolsa de Empleo Municipal de Nuevo Laredo visibilizó resultados y avances, en coordinación con el IMJUVE. Ambos organismos del ayuntamiento canturosista, culminaron con éxito, la feria Municipal del Empleo en el ICEST. Lo anterior se traduce en mejores oportunidades laborales en beneficio de jóvenes profesionistas recién egresados.

Dichas acciones se tradujeron en más de setenta vacantes de trabajo, ofertadas entre los cientos de asistentes. La mecánica de dicha estrategia, permitió el contacto directo entre un recurso humano especializado, y empresas como:

Acrelec, Refrán Autos, Frío Express, Aduana de Nuevo Laredo, Rheem, Farmacias Similares, Grupo Cosepsi Zoar y Farmacias del Ahorro, entre otras.

—-Agradecemos a todas las empresas participantes por sumarse a este esfuerzo que fortalece la vinculación, entre el talento joven, y el sector productivo de nuestra ciudad, manifestó la alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal.