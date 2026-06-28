Más que migraña, neuro-dermatitis de contacto es muy probable que le provocó a la cada vez menos eficaz y creíble dictadura mediática y la inepta y rutinaria oposición partidista que encabezan Alejandro Moreno y Jorge Romero, el desacreditado PRIAN (1988-2026), el juicio de la secretaria de Agricultura estadunidense, Brooke Rollins, quien lo expresó así:

“…desde que conocí a la presidenta Sheinbaum supe que ella entendía y sería una extraordinaria socia. Esta instalación es un ejemplo de cómo esta asociación puede funcionar maravillosamente juntos”. La funcionaria de Estados Unidos lo dijo en Metapa, Chiapas, al inaugurar la planta de producción de moscas estériles, con una inversión mexicano-estadunidense de 61 millones de dólares que permitirá combatir el gusano barrenador que provocó una crisis en el mercado de la carne en la región y el cierre de la frontera al ganado mexicano hace 20 meses, por lo que se prevé una producción de 100 millones de moscas semanales para controlar la “devastadora plaga”.

En la misma sintonía de cooperación para el desarrollo habló Claudia Sheinbaum para enfatizar en la soberanía. Desde “donde comienza México”, subrayó que “la cooperación entre países soberanos siempre será más poderosa que la confrontación cuando se trata de proteger el bienestar de nuestros pueblos”. Y agradeció a Donald John Trump por la colaboración para construir esta planta.

Naturalmente que el contradictorio gobierno que preside la bestia apocalíptica que despacha tanto asuntos públicos como privados en la Casa Blanca, tiene la costumbre de endilgar al gobierno de Sheinbaum Pardo como a muchos otros, la responsabilidad por los problemas económicos y sociales que padece USA hace décadas, pero que tienden a agudizarse cuando convergen la ineptitud, la corrupción y las ocurrencias imperiales.

Más todavía cuando se acerca la fecha para acudir a las urnas porque se intensificará mucho más, con todo y que CSP, como antes Andrés Manuel López Obrador, advierte que “No permitiremos que agarren a México como su piñata”. Y en el horizonte está como lo más probable la pérdida de la mayoría trumpista y republicana en ambas cámaras legislativas, lo que significaría el juicio político o destitución de Donaldo Juan Trump. Es, entonces, demasiado lo que se juega en noviembre en el imperio de las barras y las estrellas en paulatina retirada global, mas no hemisférica.

Pareciera un epíteto irrespetuoso, el usado dos párrafos arriba sobre el contumaz paidófilo, pero juzgue usted la siguiente información: Un video que difundió la Casa Blanca muestra a Donald John en un acto al día siguiente del terremoto, quien aseguró que “más allá de lo que pasaron anoche (miércoles 24) con el terrible terremoto… Eso fue terrible. Fue un gran terremoto, derribó edificios, pero afuera realmente estaba… hum… es un país feliz de nuevo. La gente está feliz. Están bailando en las calles. La gente que lo dirige está haciendo un muy buen trabajo”. Un paquidermo, dicho con todo respeto y admiración, es híper sensible al lado del marido de la migrante, presuntamente irregular, Melania.

Para concluir, un indispensable registro de un suceso alentador. Más de 100 obispos católicos, monjas, sacerdotes y feligreses se unieron el viernes 28 por la tarde en una procesión que cruzó la frontera entre EU y México, desde Arizona hasta Sonora, instando al gobierno estadunidense a tratar a los migrantes con dignidad y respeto, a propósito de las conmemoraciones del aniversario 250 de USA. Una vez concluida la misa en la iglesia del Sagrado Corazón en Nogales, desde donde se divisa la valla fronteriza entre ambas naciones, la procesión atravesó la frontera rezando el rosario y portando una pancarta de la virgen de Guadalupe.

Acuse de recibo

“SEM México agradece su preferencia luego de 11 años de historia, este mes cierra este portal de noticias”, avisaron el sábado 27. El comentario de Forum en Línea sobre el Servicio Especial para la Mujer fue: “¡Qué pena! A pesar de que informaban con demasiados sesgos y campañas, nada debiera ser más ajeno al periodismo que las campañas, por más pro feministas que sean”. (…) Epigrama de Mentor: “Se acercan las elecciones / y Morena es favorita. / La derecha, sin opciones, / nada más calumnia y grita.” (…) “Las conferencias que no son conferencias. Entrevista con Eduardo Ibarra. Con respetuoso saludo José Sobrevilla. Móvil (55) 69 71 83 05. @PPsobrevilla. ​​www.pepesobrevilla.com (.) Enlace o vínculo, https://youtube.com/watch?v=ieqzoxgF11g& si=5v01pAktkKwyGx1w (…) Nuevo libro. El sicariato informativo, de los periodistas Juan Ayón y José Sobrevilla, está disponible en Amazon. (…) Enrique Dussel Peters, invita “al curso que la UNAM/Facultad de Economía/Cechimex y el Colegio de México/CEAA venimos impartiendo anualmente desde 2017 titulado: ‘Entendiendo a china 2026’, con 40 horas de duración en 10 sábados y vía Zoom, iniciando el 15 de agosto”, https://cechimex.org/curso-entendiendo- a-china/