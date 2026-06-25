Difícil pensar que nadie, si, que nadie sabe lo que es y significa la Cruz Roja. Es la red humanitaria mas grande del mundo y tiene como función principal proteger la vida, la salud y aliviar el sufrimiento humano en situaciones de emergencias, desastres y conflictos armados. Debe pues, brindar asistencia imparcial, sin distinción de raza, religión o ideología.

Creo que a mas de uno nos dolió que, de pronto tuviera que cerrar por cuestiones -dijeron, financieras-, porque siempre ha sido una institución que brinda apoyo y servicios a los que menos tienen.

En mi niñez y adolescencia conocí a plenitud la tarea, el servicio, que la Cruz Roja proporcionaba a Victoria; de cuando estaba en el 9 Allende. Ahí conocí a Lorenzo Lópezy a Reynaldo (no recuerdo los apellidos) que eran los choferes; conocí a doctores y enfermeras, camilleros y hasta participe en más de una colecta anual.

Debo decir que la Cruz Roja no es, ni para cuando, lo que hoy es en infraestructura. Ha crecido mucho y hará cosa de 5 o 6 años volví, si, a que me hicieran un electrocardiograma. Resulta que la clínica del IMSS de San Luisito empezó a descomponerse los aparatos y requería una placa del tórax.

La primera vez todo fue bien, pero la segunda… al año siguiente, pues nada, que también esta descompuesto el aparato y me mandaron a un consultorio médico: solo requería la placa, pero no, me cobraban consulta y la placa, asi que opte por buscar una opción mas barata… recuerdo que por placa, en la Cruz Roja, en aquel entonces me cobraban 150 pesos; en el consultorio, por consulta y placa, 800 pesos… y todo porque el IMSS y la Cruz Roja tenían equipo descompuesto.

Iniciara operaciones, destaco el nuevo presidente Arellano Conde, con tres ambulancias

Y en el área medica se contará con consultas de medicina general, pediatría, odontología, con los que buscan generar recursos via cuotas de recuperación que ayuden a sostener la operación de la institución.

En fin, creo que mas de uno nos emocionamos con el reinicio de operaciones y les deseamos a los nuevos directivos el mejor de los éxitos. Francisco Arellano Conde no es un improvisado, es un exitoso empresario que siempre ha mostrado una visión humanista a lo largo de vidaempresarial y siempre ha mostrado una actitud solidaria con las causas sociales. Lo conozco desde hace mas de 40 años y se, pues, de su seriedad, calidad humana y la responsabilidad en las tareas que asume.

A Ricardo (Hernández) Brussolo también lo conozco muy bien. Fue mi alumno universitario. Estudio comunicación, fue reportero local, luego estudio psicología y se tituló como Doctor en Psicología, ha ocupado cargos en el Colegio de Psicólogos y sus textos derivados de investigaciones se han publicado en revistas científicas. En fin, su compromiso con la vida y la salud son innegables.

No conozco al CP Jesús Gómez, el tesorero, pero deseo y espero que las cuentas le cuadren y sirvan para que la institución no vuelva a tener situaciones fuera de control, de esas que provocan las crisis financieras. Por cierto, Arellano Conde confía en la sociedad victorense, en su condición humana, sensible y de solidaridad.

Hoy, mañana y siempre, por la Cruz Roja.