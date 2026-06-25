Ciudad de México, 25 de junio de 2026. El rector Dámaso Anaya firmó el convenio convocado por la Secretaría de Economía del Gobierno de México, que reúne a las principales instituciones de educación superior del país, entre ellas, la UNAM.

La Secretaría de Economía del Gobierno de México integró a la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) en la firma del convenio para el Fortalecimiento del Servicio Público, una iniciativa que reúne a las principales instituciones de educación superior del país, públicas y privadas, entre ellas, la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En el evento celebrado este jueves en la sede de esta secretaría en la Ciudad de México, el rector de la UAT, Dámaso Anaya Alvarado aseveró que la educación universitaria debe ser la primera opción para el desarrollo de los nuevos funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.

Ante importantes autoridades de la dependencia federal y de instituciones como la UNAM, a través de su Facultad de Economía; la Universidad Anáhuac-México; la Universidad Iberoamericana; la Universidad Panamericana; el Tecnológico de Monterrey y el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), el titular de la UAT destacó temas como el liderazgo ético, la formación integral, la transformación digital, la innovación gubernamental y la actualización permanente de competencias para el sector público.

El rector Dámaso Anaya expuso el tema de la Educación Dual y la Formación Técnica para la Competitividad Nacional, y expresó:

“La educación necesita salir al mundo, conectar con los procesos productivos, entender las dinámicas del sector público y privado, y regresar fortalecida con experiencia real. Esa convicción ha sido el hilo conductor del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que dirige nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; que no solo busca preparar a los jóvenes para trabajar, sino educarlos para la vida”.