Parece que el triunfo del PRI, en la elección legislativa de Coahuila del 7 de junio pasado, ha contagiado a los priistas de Victoria. Digo lo anterior, porque HORACIO REYNA DE LA GARZA, dos veces regidor, ha levantado la mano rumbo a la elección municipal de 2027. Coyuntura propicia, parahacer un recuento de los comicios a partir de 1995.

1995: En la primera elección municipal organizada por el IETAM, PASCUAL RUIZ GARCÍA derrota a ABELARDO PERALES MELÉNDEZ. Atrás de ellos están MANUEL CAVAZOS LERMA y GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ, que traen pleito cazado. PEDRO ALONSO PÉREZ es el candidato del PRD y ARMANDO CANO GARZA del PVEM. MIGUEL GONZÁLEZ SALUM, es el regidor número 12 de la planilla ganadora.

1998: ENRIQUE CÁRDENAS DEL AVELLANO gana apretadamente a LIDYA MADERO GARCÍA. En su planilla están EGIDIO TORRE CANTÚ,MIGUEL MANZUR PEDRAZA y LALO GATTAS como regidores.

2001: EUGENIO JAVIER HERNÁNDEZ FLORES vence a LEONOR SARRE NAVARRO. En la planilla ganadora aparece ÓSCAR ALMARAZ SMER y en la perdedora ARTURO SOTO ALEMÁN que, tres lustros más tarde, estarán cara a cara como candidatos a la alcaldía.

2004: ÁLVARO VILLANUEVA PERALES gana a ROSA URIBE MORA. En la planilla ganadora van NAZARIO ASSAD MONTELONGO y DÁMASOANAYA ALVARADO. En la del PRD destaca BERNABE URIBE MORA.

2007: ARTURO DIEZ GUTIÉRREZ NAVARRO derrota al panista JUAN GARCÍA GUERRERO. Como regidor número 12 aparece HUGO RESÉNDEZ SILVA y por el blanquiazul MAURICIO GUERRA MARTÍNEZ.

2010: MIGUEL GONZÁLEZ SALUM vence al panista, RICARDO ROSALESVILLAVICENCIO. En la planilla ganadora están JAVIER DE LOS SANTOS VALERO y MANUEL RODRÍGUEZ MIER y TERÁN. En la del PAN aparece registrado RAÚL GONZÁLEZ COMPAÑ.

2013: ALEJANDRO ETIENNE LLANO, llevando como suplente al Dr. DANIEL DURÁN PERALES, derrota a ARTURO SOTO ALEMÁN. En su planilla están

JOSÉ EUGENIO BENAVIDES BENAVIDES, DÁMASO ANAYA ALVARADOy MAYRA BENAVIDES VILLAFRANCA. El candidato de MC es GUSTAVO CÁRDENAS GUTIÉRREZ y ROSARIO GARZA HINOJOSA va por el PRD.

2016: ÓSCAR ALMARAZ SMER vence a ARTURO SOTO ALEMÁN. Por su parte, YURIRIA ITURBE VÁZQUEZ es la primera candidata de MORENA a la alcaldía y XICO GONZÁLEZ URESTI es el primer candidato independiente de la capital. AMÉRICO VILLARREAL SANTIAGO es candidato a regidor, al igual que ALEJANDRO MONTOYA LOZANO.MORENA obtiene 1,491 votos, el 0.95% del total.

2018: XICO GONZÁLEZ URESTI gana a ÓSCAR ALMARAZ SMER. Lleva a MIGUEL MANZUR PEDRAZA de suplente y a LUIS TORRE ALYLLÁN como síndico. En la planilla tricolor están HORACIO REYNA DE LA GARZA y PATRICIA LARA AYALA. Por MORENA va LALO GATTAS, con el ex panista ÓSCAR TORRE GÓMEZ. El PVEM lleva a MARIO ARIZPE MARTÍNEZ.

2021: PILAR GÓMEZ LEAL va con SOFÍA RINCÓN VANOYE de suplente y MANUEL ARAUJO GUERRA como regidor 13. Gana LALO GATTAS BÁEZ con ALFONSO RIZK RODRÍGUEZ de suplente. ALEJANDRO MONTOYA LOZANO del PRI lleva a VIRIDIANA DE LEÓN YLLADES como suplente y de regidor a HORACIO REYNA DE LA GARZA. Por la vía independiente los doctores JULIÁN CARAVEO REAL y MARGGID RODRÍGUEZ AVENDAÑO, en tanto que, BLANCA ANZALDÚA NÁJERA, va por Fuerza por México.

2024: LALO GATTAS gana su reelección, llevando de suplente aGERARDO ILLOLDI REYES. En la raya se queda JORGE TICO GARCÍA, mientras que el candidato de MC es LUIS TORRE ALIYÁN, acompañado de la pléyade de “Samueles”, que hoy hacen campaña antes de tiempo. Entre ellos, BENITO VILLARREAL y DANIEL PÉREZ. Nuevas caras con viejas mañas.

Sin duda, las gestiones más sobre salientes en la presidencia municipal, han sido las de EUGENIO HERNANDEZ FLORES, ÓSCAR ALMARAZ SMER y ALEJANDRO ETIENNE LLANO. Son los referentes para el segundo trienio de LALO GATTAS BÁEZ.

Por cierto, no creo que el entusiasmo de LACHO REYNA DE LA GARZA, sea suficiente para resucitar al PRI y hacerlo competitivo en las urnas de 2027.

Cambiando de canal, convocado por la Secretaría de Economía del Gobierno Federal, el rector DÁMASO ANAYA ALVARADO firmó el convenio que integra a la Universidad Autónoma de Tamaulipas, al selecto grupo de instituciones de educación superior, entre ellas la UNAM, que buscan fortalecer el servicio público en el país.

En el evento celebrado este jueves en la sede de esta secretaría en la Ciudad de México, el rector de la UAT, DÁMASO ANAYA ALVARADOaseveró que la educación universitaria debe ser la primera opción para el desarrollo de los nuevos funcionarios públicos de todos los niveles de gobierno.

El rector Dámaso Anaya expuso el tema de la Educación Dual y la Formación Técnica para la Competitividad Nacional, y expresó: “La educación necesita salir al mundo, conectar con los procesos productivos, entender las dinámicas del sector público y privado, y regresar fortalecida con experiencia real. Esa convicción ha sido el hilo conductor del Plan Nacional de Desarrollo del Gobierno que dirige nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo; que no solo busca preparar a los jóvenes para trabajar, sino educarlos para la vida”.

Con esta destacada intervención en la capital del país, la UAT consolida su liderazgo en la agenda educativa nacional y reafirma la visión del rector DÁMASO ANAYA ALVARADO, de posicionar a la máxima casa de estudios como un aliado estratégico del Estado mexicano para el desarrollo social.

Mientras que, en Matamoros, el alcalde BETO GRANADOS FAVILA destacóel compromiso de la Presidenta CLAUDIA SHEINBAUM con la educación durante entrega de tarjetas de la Beca “Rita Cetina”. El evento fue presidido por NADIA OCHOA BECERRA, titular de la Oficina de Representación en Tamaulipas de la Coordinación Nacional de Becas para el Bienestar.

Asimismo, BETO GRANADOS también reconoció el trabajo del gobernador, AMÉRICO VILLARREAL ANAYA, recordando uno de los principios que impulsa su administración: “Sin educación no hay transformación”, al destacar que la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno permite generar mayores oportunidades para la niñez y la juventud.

Por su parte, NADIA OCHOA BECERRA, reconoció el respaldo y la disposición del alcalde, para trabajar de manera coordinada con los gobiernos estatal y federal, destacando que la suma de esfuerzos hace posible que más familias de Matamoros reciban este importante apoyo educativo.