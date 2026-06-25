Imagina llegar a casa después de un día agobiante de calor, encender tu minisplit inverter y descubrir que apenas enfría. O peor: que enfría demasiado rápido pero deja el ambiente húmedo y pegajoso. Ambas situaciones tienen el mismo origen: elegiste la capacidad equivocada.

Un minisplit inverter con capacidad insuficiente puede trabajar constantemente sin alcanzar la temperatura deseada, mientras que uno sobredimensionado podría enfriar muy rápido sin eliminar la humedad. En cualquier caso, terminas gastando más electricidad de la necesaria y acortando la vida útil del equipo.

La buena noticia es que calcular correctamente los BTU que necesitas no requiere ser ingeniero, solo entender algunos conceptos básicos y considerar las características reales de tu espacio.

¿Qué son los BTU y por qué importan más de lo que crees?

BTU significa Unidad Térmica Británica y mide la cantidad de calor que el aire acondicionado puede eliminar de una habitación en una hora. Aunque suene técnico, en la práctica es el número que determina si vas a estar cómodo o frustrado durante todo el verano.

Una tonelada de refrigeración equivale a 12,000 BTU por hora, por eso escuchas hablar de equipos de “1 tonelada” o “1.5 toneladas” cuando buscas aires acondicionados. Cuando un equipo tiene los BTU correctos, alcanza la temperatura deseada de manera estable y reduce el consumo eléctrico. Por el contrario, un cálculo erróneo te condena a pagar recibos de luz más altos mes tras mes, además de sufrir un desgaste prematuro del compresor.

La confusión más común es pensar que “más potencia siempre es mejor”. Un sistema sobredimensionado se enfría demasiado rápido y tiene ciclos cortos, encendiéndose y apagándose repetidamente sin funcionar el tiempo suficiente para eliminar la humedad. El resultado es una habitación fría pero incómoda, con esa sensación de humedad que hace que el ambiente se sienta pesado.

La fórmula básica: metros cuadrados por un factor

Para espacios con poca exposición solar, multiplica los metros cuadrados por 600 BTU, mientras que para espacios muy soleados o calurosos multiplica por 800. Esta es la base de todo cálculo y funciona bien para la mayoría de las habitaciones residenciales con techos de altura estándar.

Veamos cómo aplicarlo paso a paso:

Mide el largo y ancho de tu habitación en metros Multiplica ambas medidas para obtener los metros cuadrados Multiplica el resultado por 600 (espacios frescos) o 800 (espacios calurosos)

Para un cuarto de 20 m², el cálculo básico sería 20 x 600 = 12,000 BTU, pero si el lugar es muy soleado o caluroso, el coeficiente sube a 800, cambiando mucho el resultado.

Tabla de referencia por tamaño de habitación

Para facilitarte la decisión, aquí tienes una guía rápida basada en condiciones estándar:

Estos valores corresponden a 9,000 BTU para cuartos de hasta 15 m², 12,000 BTU para espacios de 20 m², 18,000 BTU para salas de 30 m², y 24,000 BTU para áreas amplias de hasta 40 m². Recuerda que esta tabla es un punto de partida, no la respuesta definitiva para todos los casos.

Factores que sugieren sumar capacidad extra

El cálculo básico te da un número inicial, pero la realidad de tu espacio puede exigir ajustes importantes.

Sol directo por la tarde

Las ventanas al sur o poniente reciben más radiación solar, y si tu espacio tiene ventanas grandes sin protección solar, suma un 10-20% adicional a la capacidad calculada, porque la radiación solar directa aumenta significativamente la carga térmica. Una habitación que recibe sol de 2 a 6 de la tarde puede sentirse como un horno, y tu aire acondicionado necesita potencia extra para compensar ese calor constante.

Techos altos

Los techos de más de 2.5 metros aumentan el volumen de aire a enfriar, por lo que para cuartos con techos altos multiplica largo × ancho × altura en metros para sacar el volumen, luego multiplícalo por 250. Si tu sala tiene techos de 3 metros o más, el cálculo por área te dejará corto y el equipo nunca logrará enfriar adecuadamente.

Cantidad de personas

Cada persona añade aproximadamente 600 BTU a la carga térmica. Esto significa que una recámara para dos personas necesita menos capacidad que una sala donde se reúne toda la familia. Ya que tienes el cálculo base, agrega +600 BTU por persona extra que ocupe regularmente el espacio.

Electrodomésticos que generan calor

Computadoras, servidores y maquinaria generan calor adicional, por lo que debes sumar +500 BTU por aparato electrónico encendido. Una oficina en casa con computadora, monitor, impresora y router puede añadir fácilmente 2,000 BTU a tus necesidades reales. Las cocinas son casos especiales que requieren consideración aparte por la cantidad de calor que generan estufas y hornos.

Recomendaciones según el tipo de espacio

No todos los espacios tienen las mismas necesidades, y entender las particularidades de cada uno te ayudará a tomar la decisión correcta.

Para recámaras pequeñas (10-15 m²): Un equipo de 9,000 a 12,000 BTU suele ser suficiente. Considera el lado más alto si la habitación recibe sol por la mañana o si hay dos personas durmiendo regularmente.

Un equipo de 9,000 a 12,000 BTU suele ser suficiente. Considera el lado más alto si la habitación recibe sol por la mañana o si hay dos personas durmiendo regularmente. Para salas y comedores (20-30 m²): Aquí es donde más errores se cometen. Una sala de 25 m² con ventanas grandes hacia el poniente, donde se reúnen 4-5 personas regularmente y hay televisión, consola de videojuegos y equipo de sonido, necesita más que el cálculo básico.

Aquí es donde más errores se cometen. Una sala de 25 m² con ventanas grandes hacia el poniente, donde se reúnen 4-5 personas regularmente y hay televisión, consola de videojuegos y equipo de sonido, necesita más que el cálculo básico. Para espacios grandes o de uso mixto (más de 30 m²): Considera equipos de 18,000 BTU o más, y evalúa si un solo equipo grande es mejor que dos equipos medianos distribuidos estratégicamente.

Recuerda que las unidades con tecnología inverter tienen la ventaja de funcionar al 10%, 30% o 60% de su capacidad, consumiendo solo la energía que realmente se necesita.

Acierta con tu aire acondicionado para el verano

Elegir la capacidad correcta de tu aire acondicionado no es cuestión de suerte ni de comprar “el más barato” o “el más potente”. Es entender que cada espacio tiene características únicas que determinan cuántos BTU realmente necesitas.

Antes de tomar tu decisión final, toma 10 minutos para hacer el cálculo completo: mide tu espacio, identifica la orientación de las ventanas, cuenta las personas que lo ocupan regularmente y suma los aparatos que generan calor.

Ese pequeño esfuerzo puede ahorrarte años de incomodidad y cientos de pesos en electricidad desperdiciada. La inversión en climatización con un minisplit inverter es para varios años, y acertar desde el principio marca la diferencia entre disfrutar tu hogar o arrepentirte cada vez que llega el recibo de luz.