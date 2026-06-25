La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas realizó una visita de inspección al Complejo Estatal de Seguridad Pública para revisar la calidad del servicio de alimentación brindado a trabajadores de la SSPT.

Durante el recorrido se verificaron instalaciones, higiene y condiciones destinadas al bienestar del personal.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET) llevó a cabo una supervisión en el Complejo Estatal de Seguridad Pública con el objetivo de revisar las condiciones del servicio de comedor que recibe el personal de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT).

Durante la visita, representantes del organismo realizaron un recorrido por el área destinada a la preparación y distribución de alimentos, donde evaluaron aspectos relacionados con limpieza, funcionamiento del espacio y equipamiento disponible.

Como parte de la inspección, se constató que el comedor cuenta con herramientas e instalaciones necesarias para ofrecer alimentos preparados diariamente, además de espacios adecuados para la atención del personal durante los distintos horarios de servicio.

El área dispone de equipo de cocina, sistemas de climatización y otros elementos que permiten mantener condiciones apropiadas para la elaboración y entrega de desayunos, comidas y cenas.

La supervisión también permitió verificar las medidas implementadas para que los trabajadores que cumplen funciones fuera de las instalaciones o que no pueden acudir al comedor en los horarios establecidos tengan acceso a sus alimentos mediante porciones preparadas para llevar.

La CODHET destacó la importancia de que las instituciones garanticen condiciones dignas para quienes desempeñan labores de seguridad pública, especialmente en áreas donde los horarios y actividades operativas requieren esquemas flexibles de atención.

Con estas acciones, el organismo mantiene visitas de seguimiento enfocadas en revisar el respeto a los derechos laborales y las condiciones de servicio dentro de las dependencias estatales.

Redacción 🌐 Portal: La Región Tamaulipas