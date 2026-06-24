Matamoros, Tamaulipas.Junio 24 de 2026– Con el propósito de que la educación sea accesible, cercana y con sentido humano para todas y todos los jóvenes, la Universidad Tecnológica de Matamoros brinda oportunidades de crecimiento profesional a estudiantes provenientes de comunidades que históricamente han enfrentado mayores desafíos.

Diana Masso Quintana, rectora de la universidad, refrendó su compromiso con esta visión al recibir durante el Open House universitario al joven Emmanuel Aldama, habitante del poblado Higuerillas, quien quedó oficialmente matriculado en la carrera de Ingeniería en Mantenimiento Industrial y cursará sus estudios completamente becado a partir del ciclo escolar septiembre 2026.

La incorporación de Emmanuel Aldama es resultado de la promoción que dirigió la rectora en la zona del Mezquital, donde invitó a las y los jóvenes a integrarse a la comunidad universitaria, resaltando la amplia oferta académica y los programas de apoyo con los que cuenta la institución.

La rectora resaltó que la matriculación de Emmanuel y otros jóvenes más que viven en esta zona refuerza la vinculación social que promueve la universidad, al brindar espacios educativos a la población de áreas con pocas posibilidades de acceder a una educación universitaria.

Masso Quintana reiteró que la universidad continuará impulsando estrategias y programas que eliminen barreras para el acceso a la educación superior, convencida de que el talento y las ganas de superarse no deben estar limitados por la distancia o las condiciones económicas.

Subrayó que la UT Matamoros continuará impulsando programas de apoyo y becas que fortalezcan el acceso a la educación superior, gracias al respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya y del secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, quienes mantienen una visión enfocada en ampliar las oportunidades educativas para la juventud.

En el marco de su 25 aniversario, la UT Matamoros sigue consolidándose como una institución comprometida con la inclusión, el desarrollo social y la formación de profesionistas capaces de transformar sus comunidades, ampliando las oportunidades educativas a más jóvenes en la entidad.