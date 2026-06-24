Padilla, Tamaulipas.- Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron atención y seguridad durante un accidente vial registrado sobre la Carretera Federal 101 Victoria-Matamoros, donde un conductor resultó con lesiones leves.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 60, cerca del puente “Las Abejas” y la brecha “La Chepina”, en el municipio de Padilla, cuando el vehículo en el que viajaba el ciudadano salió de la cinta asfáltica y quedó debajo de la estructura del puente.

Personal asignado a la Estación Segura Vicente Norte acudió al lugar tras detectar el accidente y proporcionó los primeros auxilios al conductor, aplicando los conocimientos adquiridos mediante capacitaciones en atención prehospitalaria.

Minutos después arribaron paramédicos de Protección Civil, quienes realizaron una valoración médica completa y determinaron que el afectado no presentaba lesiones de gravedad.

La Guardia Estatal de Apoyo Carretero mantuvo vigilancia y resguardo del área durante la atención de la emergencia, sin que el incidente generara afectaciones importantes a la circulación vehicular.