Con estas acciones se brindan herramientas para la inserción al mercado laboral de menores de edad en conflicto con la Ley Penal

Reynosa, Tamaulipas.Junio 24 de 2026- Resultado de un curso de carpintería impartido por el Instituto Tamaulipeco de Capacitación para el Empleo (ITACE), adolescentes en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad en el municipio de Reynosa elaboraron maceteros con madera reciclada.

A través de esta actividad, la Dirección de Ejecución de Medidas para Adolescentes (DEMA) de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) busca dotar de herramientas para la inserción al mercado laboral de menores de edad en conflicto con la Ley Penal que cumplen medidas no privativas de la libertad.

Además de instruirles en el oficio de la carpintería, se fomenta el cuidado al medio ambiente con el empleo de insumos reciclados, lo cual permite reducir costos y residuos durante la producción.

Estas capacitaciones abiertas al público en general forman parte de la estrategia fundamental de prevención terciaria y reinserción social que aborda las causas subyacentes de la delincuencia como la falta de oportunidades, la exclusión social y el desempleo.