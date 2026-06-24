La Fiscalía General de la República destacó que su actuación estará enfocada en garantizar la dignidad humana, el acceso a la verdad y medidas que eviten la repetición de hechos que vulneren a las personas.

Bajo el liderazgo de la Fiscal General Ernestina Godoy Ramos, la Fiscalía General de la República reafirmó su compromiso de fortalecer una procuración de justicia con enfoque humano, colocando a las víctimas como el eje principal de sus acciones.

La institución señaló que entre sus prioridades se encuentra garantizar el respeto irrestricto a la dignidad humana, así como el derecho de las personas a conocer la verdad sobre los hechos que les afectan y avanzar hacia mecanismos que permitan la no repetición.

A través de sus políticas y actuaciones, la FGR destacó la importancia de brindar atención centrada en las víctimas, con procesos que respeten los derechos fundamentales y promuevan una justicia más cercana a la ciudadanía.

La Fiscalía reiteró que continuará impulsando acciones orientadas a fortalecer la confianza en las instituciones de procuración de justicia y a consolidar una atención integral para quienes han sido afectados por algún delito.