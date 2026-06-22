Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con sabores tradicionales del norte de México y música regional, el Centro de Ejecución de Sanciones (CEDES) de Ciudad Victoria llevó a cabo su celebración anual del Día del Padre, una actividad enfocada en reconocer a las personas privadas de la libertad (PPLs) que son padres de familia y promover su bienestar emocional como parte del proceso de reinserción social.

La jornada estuvo acompañada por la música del Conjunto Norteño “El Riesgo”, agrupación que participó como parte de las acciones humanitarias impulsadas por la Pastoral Penitenciaria. Durante el encuentro, los músicos compartieron escenario con la recién conformada Rondalla del CEDES Victoria, generando un espacio de convivencia a través de la música.

Manteniendo las tradiciones de la región, la celebración incluyó una preparación al estilo norteño con el tradicional encendido del carbón. El menú estuvo compuesto por pollo asado, salchichas, frijoles charros y salsa, alimentos que fueron compartidos entre los internos que forman parte de la población penitenciaria y que celebraron esta fecha especial.

Autoridades del centro señalaron que este tipo de actividades buscan fortalecer los vínculos familiares y las relaciones interpersonales dentro del CEDES, al considerar a la familia como un elemento fundamental para la estabilidad emocional y la reintegración social.