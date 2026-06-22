Cd. Victoria, 22 de junio de 2026.– En reconocimiento a una institución que durante décadas ha marcado el rumbo educativo y profesional de la Capital, el alcalde Eduardo Gattás Báez presidió la ceremonia de graduación de la XCIV Generación del Instituto Tecnológico de Victoria.

El presidente municipal felicitó a las autoridades del Tecnológico Victoria que dirige la Mtra. Deysi Yesica Álvarez por las nuevas instalaciones del funcional gimnasio inaugurado este lunes por el Gobernador Américo Villarreal Anaya y a la nueva generación 226 de profesionistas.

“Celebramos dos acontecimientos importantes que representan futuro y esperanza para nuestra ciudad, la inauguración del nuevo gimnasio que fortalece a esta gran institución y la graduación de una nueva generación comprometida con el desarrollo de Victoria”, señaló Gattás Báez.

En la línea de honor, el alcalde de Victoria entregó constancias a los egresados junto al subsecretario de Educación Igor Crespo Solís, el Secretario de Obras Públicas del Estado, Pedro Cepeda Anaya y el Coronel de Infantería Miguel Ángel Salgado de la 48/A Zona Militar.

Recibieron certificado quienes concluyeron las carreras de Ingeniería Civil, Ingeniería en Gestión Empresarial, Ingeniería en Energías Renovables, Ingeniería Industrial y Licenciatura en Biología.