La Fiscalía General de Justicia del Estado llevó actividades informativas a estudiantes de telesecundaria para promover la protección de niñas, niños y adolescentes. La jornada incluyó herramientas educativas para identificar riesgos y conocer sus derechos.

Con el objetivo de fortalecer la prevención de delitos y brindar herramientas de protección a niñas, niños y adolescentes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas realizó una jornada informativa enfocada en la prevención del abuso sexual infantil.

La actividad se desarrolló con estudiantes de primer año de la Telesecundaria “Mateo Ledezma Infante”, ubicada en el ejido México Libre, perteneciente al municipio de Antiguo Morelos, donde se abordaron temas relacionados con el cuidado de la integridad física y emocional de la comunidad estudiantil.

Durante la plática denominada “Prevención del Abuso Sexual en Niñas, Niños y Adolescentes”, personal de la Fiscalía explicó la importancia de que las y los jóvenes conozcan sus derechos, identifiquen situaciones que puedan representar un riesgo y sepan a quién acudir ante cualquier problema.

Como parte de las actividades se implementó la dinámica del “Semáforo Corporal”, una herramienta didáctica diseñada para ayudar a reconocer comportamientos adecuados e inadecuados relacionados con el respeto y cuidado del cuerpo.

Esta estrategia busca fomentar la confianza entre estudiantes y adultos responsables, promoviendo que niñas, niños y adolescentes puedan comunicar situaciones de alerta a madres, padres, docentes o personas de confianza.

Durante el encuentro también se presentó información sobre la Fiscalía Especializada en la Investigación de los Delitos contra Niñas, Niños, Adolescentes y Mujeres por Razones de Género (FENNAM), así como los servicios que ofrece para atender casos donde se vulneren derechos.

Autoridades destacaron la importancia de recurrir a las instancias correspondientes cuando exista alguna situación que afecte la seguridad, integridad o bienestar de menores de edad.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas señaló que continuará impulsando acciones preventivas dentro de las comunidades escolares, con el propósito de acercar información útil y fortalecer la cultura de la denuncia.

Estas actividades forman parte de las estrategias para generar espacios más seguros y brindar a niñas, niños y adolescentes herramientas que les permitan desarrollarse con mayor confianza y protección.