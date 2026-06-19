Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 19 de 2026– Impulsando las vocaciones científicas, con la promoción de la innovación y el fortalecimiento de la investigación entre las juventudes, se inauguró la Feria de Ciencias e Ingenierías Tamaulipas 2026 (FECIT), organizada por el Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología (COTACYT).

El encuentro, celebrado en el Centro Regional de Formación Docente e Investigación Educativa de Tamaulipas (CRETAM), congregó a más de 300 asistentes, entre estudiantes de nivel medio superior y superior, docentes, investigadores, evaluadores y autoridades educativas de distintas regiones de la entidad.

Arturo Valdez García, coordinador de Organismos Públicos Descentralizados (OPD) y representante del subsecretario de Educación Media Superior y Superior, Igor Crespo Solís, destacó que la FECIT fortalece la formación integral de las y los estudiantes, al permitirles aplicar sus conocimientos para generar propuestas que contribuyan al desarrollo de la sociedad.

Felicitó a quienes hacen posible este encuentro académico y científico, resaltando la dedicación de estudiantes, asesores, instituciones educativas y organismos participantes.

Por su parte, el director general del COTACYT, Julio Martínez Burnes, subrayó que la feria representa una plataforma para que las nuevas generaciones expongan soluciones innovadoras a problemáticas actuales mediante proyectos de investigación con impacto social, científico y tecnológico.

Señaló que la presente edición registró 135 proyectos, de los cuales 62 fueron seleccionados para la fase estatal tras un proceso de evaluación preliminar. De ellos, 21 corresponden al nivel medio superior y 41 al nivel superior, en áreas estratégicas como ciencias ambientales, agroindustria y alimentos, ingenierías, medicina y ciencias de la salud, así como sistemas informáticos.

Reconoció el respaldo total del gobernador Américo Villarreal Anaya para fortalecer las oportunidades de desarrollo académico de las y los jóvenes, así como el impulso brindado por el secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, para consolidar programas que fomentan la creatividad, la investigación y el pensamiento crítico.

La FECIT 2026 se desarrolla en el marco del Plan Nacional de Divulgación Científica y de la estrategia rumbo a la Copa FUTBOTMX 2026, promovida por la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECITHI), en coordinación con la Red Nacional de Consejos y Organismos Estatales de Ciencia y Tecnología (REDNACECYT).