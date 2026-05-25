-El programa implementado por DIF Tamaulipas-Secretaría de Turismo llevó a viajar gratis por destinos turísticos a 67 personas

Mayo 25 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Un total de 67 personas, entre adultos mayores y jóvenes, vivieron una experiencia inolvidable por los destinos turísticos del Estado sin costo alguno, informó Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Fueron 50 adultos mayores y 17 jóvenes los que en esta ocasión disfrutaron de un viaje turístico gratuito todo incluido por los principales destinos de Tamaulipas, gracias al programa de Turismo Social que impulsan de manera conjunta el Sistema DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo.

Del ejido Guillermo Zúñiga, en el municipio de Hidalgo, Tamaulipas, 17 jóvenes efectuaron un viaje educativo y cultural a los municipios de Ciudad Madero y Tampico. Mientras que los adultos de Jiménez tuvieron la oportunidad de conocer las bellezas del municipio de Hidalgo y la virgen monumental.

Esta iniciativa permite que personas en situación de vulnerabilidad puedan conocer y disfrutar la belleza natural y turística del estado, generando momentos de alegría y esparcimiento.

“Junto a la doctora María de Villarreal, presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, seguimos llevando felicidad, inclusión y nuevas experiencias a quienes más lo necesitan”, dijo.

“Esperamos superar las 1,193 personas que el año pasado disfrutaron de forma gratuita de estos viajes por las bellezas de Tamaulipas”, destacó Hernández Rodríguez.

En el Gobierno Humanista de la Transformación que lidera el gobernador Américo Villarreal Anaya, los sueños se cristalizan y se convierten en realidades concretas, generando oportunidades en todos los sectores para el bienestar y el progreso de toda la población tamaulipeca, concluyó.