Elementos de la Guardia Estatal brindaron apoyo a un automovilista que quedó detenido por falta de combustible en la Carretera Federal 101. La atención forma parte de las acciones de proximidad y auxilio que realiza la corporación en las vías de comunicación del estado.

Tula, Tamaulipas.– Un conductor recibió apoyo oportuno por parte de elementos de la Guardia Estatal luego de quedar varado a un costado de la Carretera Federal 101, en el tramo Tula-Ciudad Victoria, a la altura del ejido Ruiz Molina.

El hecho ocurrió durante un recorrido de vigilancia y apoyo carretero realizado por personal de la Estación Segura Tula E2, quienes detectaron una camioneta detenida fuera de la circulación y se acercaron para conocer la situación.

Al revisar la unidad, el conductor explicó que el vehículo se había quedado sin combustible debido a una falla eléctrica que impedía que el indicador del tablero mostrara correctamente el nivel de gasolina.

Ante la situación, los elementos brindaron acompañamiento y apoyo para resolver la emergencia. Poco después llegó una persona con combustible, por lo que los oficiales colaboraron para cargar la gasolina y agilizar la atención.

Luego de realizar las maniobras necesarias, la camioneta logró ponerse nuevamente en marcha y el conductor pudo continuar su recorrido hacia su lugar de trabajo.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas destacó que este tipo de acciones forman parte de los operativos permanentes de vigilancia, seguridad y proximidad social que buscan brindar asistencia a quienes transitan por las carreteras del estado.