Ciudad de México.- Morena iniciará el próximo 22 de junio el proceso de registro de aspirantes a candidaturas en 17 entidades federativas, informó la secretaria general del partido, Citlalli Hernández, como parte de los preparativos rumbo a los próximos procesos electorales.

La dirigente morenista explicó que el procedimiento permitirá a las y los interesados inscribirse conforme a los lineamientos internos establecidos por el partido, con el objetivo de garantizar un proceso transparente y apegado a los principios del movimiento.

Por su parte, la dirigencia nacional, encabezada por Ariadna Montiel, señaló que además de la selección de candidaturas, Morena trabaja en el fortalecimiento de su estructura territorial en todo el país para consolidar la organización interna y mantener una mayor cercanía con la ciudadanía.

De acuerdo con la dirigencia, el proceso de registro forma parte de la estrategia para preparar al partido de cara a los próximos retos electorales, privilegiando la unidad, la participación de la militancia y el fortalecimiento de los comités de base en cada entidad.

Morena adelantó que en los próximos días se darán a conocer detalles adicionales sobre los requisitos, plazos y mecanismos de evaluación que deberán cumplir quienes busquen participar en el proceso interno.

La dirigencia nacional reiteró que la consolidación territorial y la organización de la militancia serán elementos fundamentales para fortalecer la presencia del partido en los estados donde se renovarán distintos cargos de elección popular.

Con el inicio de los registros el próximo 22 de junio, Morena dará paso a una nueva etapa de definición política en las 17 entidades contempladas dentro de su calendario interno de actividades.