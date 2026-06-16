Nuevo Laredo, Tamaulipas.– Como parte del programa Héroes Paisanos, la Guardia Estatal brindó seguridad y acompañamiento a una caravana de connacionales integrada por 402 vehículos y alrededor de dos mil personas que ingresaron al país por la frontera de Tamaulipas.

El contingente de la caravana Migrantes Unidos arribó a territorio nacional a través del Puente Internacional Juárez-Lincoln, en el municipio de Nuevo Laredo, donde fue recibido por personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero asignado a la Estación Segura Puente III.

Durante su recorrido por la entidad, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) implementaron acciones de vigilancia y acompañamiento desde el Puente Internacional II hasta los límites con el estado de Nuevo León, sobre la Carretera Federal 85.

El operativo se realizó en coordinación con autoridades de la Guardia Nacional, Tránsito Municipal de Nuevo Laredo, el Instituto Nacional de Migración (INM), Protección Civil y Bomberos del estado de Querétaro, con el objetivo de garantizar un traslado seguro y ordenado para las familias mexicanas que regresan al país.

La SSPT destacó que estas acciones forman parte del compromiso de brindar apoyo, orientación y seguridad a los connacionales durante su paso por Tamaulipas.