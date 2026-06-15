Reynosa, Tamaulipas.– La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas obtuvo la vinculación a proceso de Arturo “R”, Carlos Arath “M”, Kanetd Shurair “N” y Mario Alberto “R”, señalados por su presunta participación en el delito de Secuestro Agravado.

De acuerdo con la investigación presentada por la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y la Extorsión (UECSE), los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2026 en Reynosa, donde los imputados presuntamente participaron en la privación de la libertad de una víctima.

Tras analizar los datos de prueba aportados por el Ministerio Público, un Juez de Control determinó imponer la medida cautelar de prisión preventiva justificada durante el desarrollo del proceso.

Además, se estableció un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria, mientras continúan las diligencias correspondientes.

La Fiscalía de Tamaulipas reiteró su compromiso de combatir los delitos que afectan la seguridad y libertad de la población, así como llevar ante la justicia a quienes resulten responsables.