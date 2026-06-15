Reynosa, Tamaulipas.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas participó en el Foro de Participación Ciudadana para la Construcción de la Reforma a la Ley de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Tamaulipas (CODHET), un espacio de diálogo enfocado en fortalecer las instituciones y promover una mayor vinculación con la sociedad.

El encuentro se realizó en el Museo del Ferrocarril de Reynosa, donde representantes de diversas instituciones compartieron propuestas, experiencias y aportaciones encaminadas a mejorar los mecanismos de protección y respeto a los derechos humanos.

Durante la jornada, personal de la Fiscalía destacó la importancia de fortalecer la coordinación con los organismos defensores de derechos humanos, principalmente en el seguimiento de recomendaciones relacionadas con carpetas de investigación y atención a víctimas.

Asimismo, se resaltó la necesidad de mantener un trabajo conjunto que permita garantizar el acceso a la justicia, impulsar procesos más cercanos a la ciudadanía y consolidar instituciones comprometidas con la protección de los derechos fundamentales.

Con estas acciones, la Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas refrendó su compromiso de promover la participación ciudadana, la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de una justicia con enfoque humano.