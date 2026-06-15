Durante el fin de semana, en la Capital del Estado se dejaron correr versiones, en las redes sociales, sobre la llegada del presunto operativo Enjambre de Omar García Harfuch, despliegue de fuerzas armadas que supuestamente llegaron a fraccionamientos privados, principalmente donde viven funcionarios estatales.

Incluso no faltaron quienes ya daban por hecho acciones de detenciones de políticos, pero pasaron las horas y nada de esto sucedió, solo fueron versiones que se dejaron correr con malas intenciones.

Pues bien, fue el mismo secretario General de Gobierno Héctor Villegas González, quien vino a desmentir que en Ciudad Victoria se registró operativo de las fuerzas armadas, manteniéndose las acciones de vigilancia que diariamente se llevan a cabo los cuerpos de seguridad.

Autoridades estatales hasta el momento no han recibido información sobre la implementación de operativos, salvo las acciones que cotidianamente se llevan a cabo tanto en Ciudad Victoria, como en otras regiones del estado, para garantizar la seguridad de las familias tamaulipecas, por lo que las versiones sobre la llegada del operativo Enjambre resulto solo un rumor.

Por otra parte, una clara señal a los mercados internacionales está enviando Tamaulipas, con la ratificación de la calificación AAA con perspectiva Estable para la deuda del Gobierno del Estado, por parte de la agencia calificadora HR Ratings, con lo que se ubica este estado como uno de los de mayor fortaleza financiera.

Esto es gracias a la disciplina con lo que ha manejado las finanzas de Tamaulipas durante la administración del doctor Américo Villarreal, la que ha sido responsable con el manejo eficiente de los recursos públicos, que ha permitido cumplir con todas sus obligaciones.

Carlos Irán Ramírez González, secretario de finanzas ha enfatizado que la ratificación solo es una muestra clara del trabajo que se está haciendo en Tamaulipas, pero que además se convierte en una señal de confianza para los mercados, instituciones financieras nacionales e internacionales, organismos calificadores e inversionistas de la sólida posición del estado.

Mantener la máxima calificación crediticia no es cosa fácil, pero es resultado del orden y responsabilidad con el que se han manejado las finanzas durante la administración de Américo Villarreal.

Por cierto, el mandatario al ser abordado la mañana de este lunes, tras presidir la ceremonia de honores, afirmo que su gobierno implementara acciones legales en contra de aquellas personas o medios de comunicación que publicaron la nota donde era señalado de estar bajo investigación, por parte del gobierno de los Estados Unidos.

Por lo que en estos momentos sus asesores jurídicos están analizando las condiciones de estos medios de comunicación, en relación de las leyes norteamericanas.

Según el mandatario se estará exigiendo una reparación del daño, además que se le brinde los mismos espacios de divulgación y a la condición mediática que armaron, notas pagadas de antemano perfiladas para generar daño, por lo que ahora deben cuando menos ofrecer una disculpa, luego que la misma embajada de Estados Unidos, instituciones de seguridad interior, asi como el propio canciller de Mexico desmintieron tales publicaciones.