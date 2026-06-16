Padilla, Tamaulipas.– Elementos de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindaron auxilio a un conductor que presentó una falla mecánica mientras circulaba por la Carretera Federal 101, en el municipio de Padilla.

Durante recorridos de seguridad y vigilancia, personal comisionado a la Estación Segura La Lobina ubicó al ciudadano a la altura del kilómetro 37, luego de que su vehículo comenzara a presentar problemas y tuviera que detener la marcha.

El conductor, quien viajaba de Ciudad Victoria con destino a Cruillas, explicó la situación a los elementos, quienes procedieron a brindar apoyo con el traslado de la unidad hacia la Estación Segura La Lobina, con el objetivo de mantenerlo en un sitio seguro para realizar las reparaciones correspondientes.

Después de efectuar los ajustes necesarios al vehículo, el conductor pudo continuar con su trayecto y agradeció la asistencia brindada por el personal de la Guardia Estatal.