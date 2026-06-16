Ciudad Victoria, Tamaulipas.Junio 16 de 2026– La promoción de espacios laborales y educativos libres de violencia fue el eje de la plática “Acoso y Hostigamiento Sexual y Laboral”, impartida al personal docente y administrativo del CBTIS 119, con el objetivo de fortalecer la prevención, identificación y erradicación de conductas que atenten contra la dignidad de las personas.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, destacó la importancia de impulsar acciones de capacitación que contribuyan a generar ambientes seguros, inclusivos y respetuosos, alineados con los principios de igualdad y no discriminación que promueve la dependencia estatal.

La actividad fue organizada a través de la Dirección de Género e Inclusión Laboral, encabezada por su titular, Cristina Mayela Lavín Sada, y estuvo dirigida a cerca de 30 integrantes del personal docente y administrativo de esta institución educativa ubicada en Ciudad Victoria.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la identificación de conductas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, así como los mecanismos de prevención y atención que permiten fortalecer una cultura organizacional basada en el respeto, la equidad y la protección de los derechos de las personas.

La exposición estuvo a cargo de Juan Carlos Cortina García y Loruhana Jezabel de la Vega Valdez, quienes compartieron herramientas y conocimientos para sensibilizar a las y los participantes sobre la importancia de prevenir cualquier manifestación de violencia dentro de los espacios de trabajo y educativos.

Con estas acciones, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social reafirmó su compromiso de impulsar entornos laborales dignos, seguros e incluyentes, en concordancia con la visión del Gobierno Humanista y de la Transformación que encabeza Américo Villarreal Anaya, colocando en el centro de las políticas públicas el bienestar y los derechos de las y los tamaulipecos.