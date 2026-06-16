Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con acciones de prevención y proximidad social, la Guardia Estatal de Género mantiene activo el operativo “Escuela Segura” en planteles educativos de Tamaulipas, con el objetivo de prevenir situaciones de violencia y fortalecer entornos escolares seguros para estudiantes y personal educativo.

Como parte de este programa, elementos de la corporación realizaron recorridos y presencia preventiva en instituciones como el Jardín de Niños Leona Vicario, en Altamira, y la Escuela Primaria Lauro Aguirre, ubicada en la comunidad El Alba, en Ciudad Mante.

Además de la vigilancia en los centros escolares, personal de la Guardia Estatal de Género implementó el operativo “Colonia Segura” en zonas cercanas, donde estableció diálogo con habitantes para informar sobre los servicios de atención y apoyo disponibles.

Durante estas actividades se dieron a conocer las funciones de la Unidad Móvil Especializada en Atención a la Violencia (UMEAV), así como las líneas de emergencia 911 y 089 para realizar denuncias anónimas.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) destacó que estas acciones buscan fortalecer la confianza ciudadana, facilitar la denuncia y brindar acompañamiento a personas en situación de vulnerabilidad mediante la atención y canalización a las instancias correspondientes.