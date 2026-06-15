Elementos de Apoyo Carretero auxiliaron a una automovilista en la vía federal 101 como parte de las acciones de proximidad y atención a viajeros.

San Fernando, Tamaulipas.- Personal de la Guardia Estatal de Apoyo Carretero brindó asistencia a una conductora que presentó una falla en uno de los neumáticos mientras transitaba por la Carretera Federal 101, en el tramo Matamoros-San Fernando.

El apoyo fue proporcionado por elementos comisionados a la Estación Segura El Mezquital, quienes detectaron la situación a la altura del kilómetro 270 de dicha vía y acudieron para brindar auxilio.

Los agentes realizaron las maniobras necesarias para efectuar el cambio del neumático, permitiendo que la ciudadana pudiera continuar su trayecto de manera segura.

Tras recibir la ayuda, la conductora agradeció la atención del personal de la Guardia Estatal y retomó su camino.

La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas (SSPT) mantiene los servicios de apoyo y vigilancia a través de sus 25 Estaciones Seguras, con el objetivo de brindar atención inmediata ante situaciones de emergencia en las carreteras de la entidad.