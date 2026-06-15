Ciudad de México.– Laura Itzel Castillo fue anunciada como próxima titular de la Secretaría de las Mujeres, una responsabilidad que asumirá con la experiencia de una trayectoria política caracterizada por la congruencia, el compromiso social y su permanencia histórica en las causas de la izquierda mexicana.

Reconocida por sus convicciones firmes y su cercanía con los movimientos en favor de la igualdad y los derechos de las mujeres, Castillo llega a esta nueva encomienda con el reto de fortalecer las políticas públicas orientadas a garantizar una vida libre de violencia, ampliar oportunidades y promover la participación plena de las mujeres en todos los ámbitos de la vida pública.

Diversos actores políticos y sociales han destacado su perfil como una mujer de principios, con amplia experiencia en el servicio público y una visión comprometida con la justicia social y la igualdad sustantiva.

La creación y fortalecimiento de la Secretaría de las Mujeres representa un paso importante para consolidar acciones en favor de los derechos de las mexicanas, una tarea en la que Laura Itzel Castillo contará con el respaldo de quienes impulsan una agenda de inclusión, equidad y bienestar.

Las muestras de reconocimiento y buenos deseos no se hicieron esperar, destacando que las mujeres de México tendrán en ella una aliada incansable. Asimismo, se le deseó éxito en esta nueva responsabilidad al frente de una dependencia clave para el desarrollo y la igualdad en el país.