Las Comisiones Unidas de Estudios Legislativos Primera y de Justicia del Congreso local avalaron iniciativas para fortalecer diversas disposiciones del Código Penal en materia de acecho, con el objetivo de brindar una mayor protección a las víctimas y reforzar las herramientas legales para prevenir este tipo de violencia.

Durante la reunión de trabajo fueron analizadas las acciones legislativas promovidas por las diputadas Ana Laura Huerta Valdovinos y Cynthia Lizabeth Jaime Castillo, las cuales plantean actualizar y perfeccionar la regulación del delito de acecho, precisando su descripción jurídica y fortaleciendo las circunstancias agravantes para proteger de manera más efectiva a las personas afectadas.

Las propuestas buscan reconocer con mayor claridad las conductas de vigilancia, seguimiento o comunicación persistente realizadas en contra de la voluntad de una persona, así como las afectaciones que estas generan en su seguridad, tranquilidad y libertad.

Asimismo, contemplan medidas para atender casos en los que existan actos de intimidación, daños a bienes de la víctima, conductas dirigidas contra grupos en situación de vulnerabilidad o cuando el delito sea cometido por personas servidoras públicas en ejercicio de sus funciones.

Durante el análisis legislativo se consideraron observaciones y opiniones técnicas emitidas por la Fiscalía General de Justicia del Estado y el Poder Judicial de Tamaulipas, las cuales contribuyeron a enriquecer el contenido de la propuesta aprobada.

La diputada Ana Laura Huerta Valdovinos destacó que estas acciones encuentran sustento en los planteamientos impulsados a través de la denominada Ley Valeria, iniciativa que ha permitido visibilizar la problemática del acecho y la necesidad de fortalecer la protección de las víctimas.

“El acecho suele ser la antesala de otros delitos de mayor gravedad; por ello, es fundamental contar con mecanismos legales que permitan actuar de manera oportuna”, resaltó.

La propuesta aprobada contempla reformas a los artículos 318 Ter y 318 Quater del Código Penal de Tamaulipas, así como la adición de los artículos 318 Quinquies y 318 Sexies, con el propósito de fortalecer la atención, protección y sanción del delito de acecho.