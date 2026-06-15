A través de un ciclo de conferencias, especialistas abordaron las distintas formas de violencia hacia las personas adultas mayores y promovieron acciones para fortalecer la cultura del respeto y la protección de sus derechos

Ciudad Victoria, Tamaulipas, Junio 15 de 2026. Para sensibilizar y concientizar sobre los derechos de las personas adultas mayores, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Tamaulipas, presidido por la doctora María de Villarreal, llevó a cabo el ciclo de conferencias “15 de junio, Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez”.

Durante la jornada se abordaron las distintas formas de violencia que pueden afectar a las personas adultas mayores, con especial atención a la violencia institucional, destacando la importancia de la empatía, la paciencia y la comunicación respetuosa como herramientas fundamentales para garantizar una atención digna y de calidad.

“Para esta administración humanista que encabeza el gobernador, doctor Américo Villarreal Anaya, es una prioridad impulsar el bienestar integral y la protección de los derechos de las personas adultas mayores. Bajo esa visión y a través de la Procuraduría de la Defensa del Adulto Mayor, hoy nos sumamos al Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez, promoviendo espacios de reflexión, aprendizaje y sensibilización que nos permiten fortalecer la cultura del respeto y la protección de los derechos de este maravilloso y valioso grupo de población”, expresó Patricia Lara Ayala, directora general del DIF Tamaulipas.

“Hoy reafirmamos la importancia de reconocer que todas las personas adultas mayores tienen derecho a vivir con dignidad, respeto y seguridad; a ser libres de cualquier forma de violencia y a recibir amor y cuidado. Identificar las distintas manifestaciones del maltrato es el primer paso para prevenirlas y erradicarlas”, añadió.

Los temas presentados fueron: “Envejecer con respeto: conciencia social frente al maltrato”, impartido por Astrid Lorena Pazzi Martínez, procuradora de la Defensa del Adulto Mayor; “El rol del adulto mayor en el proceso penal”, a cargo de Carlos Alberto Rocha García, defensor público de la Coordinación Regional Victoria del Instituto de Defensoría Pública; y “El peso de la indiferencia: dignidad que no envejece”, disertado por Alma Rosa Saldaña Bernal, capacitadora adscrita a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Al evento asistió personal de distintas dependencias e instituciones, entre ellas la Secretaría de Salud, la Secretaría de Seguridad Pública, Protección Civil, el Sistema Intersectorial de Protección y Gestión Integral de Derechos de las Personas con Discapacidad (SIPRODDIS), la Comisión Estatal de Atención a Víctimas, el Instituto de la Defensoría Pública, la Fiscalía General de Justicia, la Universidad Autónoma de Tamaulipas y el propio DIF Estatal.

Con acciones como este ciclo de conferencias, el Sistema DIF Tamaulipas reafirma su compromiso con la promoción y defensa de los derechos de las personas adultas mayores, impulsando una cultura de respeto, inclusión y buen trato que contribuya a garantizar una vida plena, segura y libre de violencia para este importante sector de la población.