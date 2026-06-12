Ciudad Victoria, Tamaulipas. Junio 12 de 2026- Con el objetivo de fortalecer el cumplimiento de las obligaciones en materia de transparencia y rendición de cuentas, Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, órgano desconcentrado de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, a cargo de Norma Angélica Pedraza Melo, llevó a cabo una jornada de capacitación sobre “Manejo de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT-POT)”. El encuentro, desarrollado a través de Google Meet y presencial, estuvo dirigido a personas servidoras públicas del Ayuntamiento de Tula, Comisión Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guerrero, Ayuntamiento de Padilla y Archivo General del Estado de Tamaulipas.

La actividad, presidida por el equipo de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas, brindó una orientación integral respecto al funcionamiento, estructura y uso adecuado del Portal de Obligaciones de Transparencia. Esta iniciativa busca homologar los criterios de gestión de la información pública y asegurar que los sujetos obligados cuenten con las herramientas técnicas necesarias para garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía.

“Durante el desarrollo de las sesiones, se hizo un recorrido a través de los módulos que integran la plataforma, abordando con especial énfasis los procesos técnicos relacionados con la carga masiva y la actualización periódica de la información dentro del sistema. Se revisaron también los procedimientos normativos vigentes que resultan indispensables para el adecuado y estricto cumplimiento de las disposiciones legales en la materia” expresó, Jannia Anabaena Quiñones Barrón, directora de Transparencia para el Pueblo de Tamaulipas.

Con estas acciones institucionales, los participantes refrendan su compromiso con la legalidad, en concordancia con la instrucción del gobernador Américo Villarreal Anaya, sobre el correcto manejo de la información gubernamental para asegurar desde, desde las oficinas gubernamentales, el cumplimiento oportuno, eficiente y transparente en el manejo de los recursos y la prestación de los servicios públicos.