Junio 08 de 2026

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Concluido el plazo legal para que las personas morales realizaran el pago de utilidades a sus trabajadores, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social de Tamaulipas dio a conocer que hasta el momento no se han recibido quejas formales relacionadas con el incumplimiento de esta prestación laboral.

El secretario del Trabajo y Previsión Social, Luis Gerardo Illoldi Reyes, señaló que la dependencia mantiene un monitoreo permanente para atender cualquier inconformidad que pudiera surgir por parte de las y los trabajadores, además de brindar orientación respecto a este derecho establecido en la Ley Federal del Trabajo.

Precisó que, aunque no existe actualmente ningún procedimiento derivado de denuncias formales, las autoridades laborales permanecen atentas a los reportes que puedan presentarse en cualquier momento del año, ya que la legislación no establece un plazo de vencimiento para que los trabajadores interpongan una queja relacionada con el reparto de utilidades.

Explicó que, ante la presentación de una denuncia, la autoridad laboral verifica la situación fiscal de la empresa para determinar si existió utilidad susceptible de reparto. En los casos donde no se hayan generado ganancias fiscales o se registren pérdidas, no existe obligación de efectuar este pago, situación que se considera plenamente justificada conforme a la normatividad vigente.

Por el contrario, cuando una empresa obtiene utilidades fiscales, está obligada a destinar el 10 por ciento de éstas para ser distribuido proporcionalmente entre sus trabajadores, de acuerdo con los criterios establecidos por la legislación laboral.

La dependencia recordó que el plazo para las personas morales concluyó el pasado 31 de mayo, mientras que las personas físicas con actividad empresarial aún cuentan hasta el 30 de junio para cumplir con esta obligación, por lo que todavía se encuentran dentro del periodo legal para efectuar el pago correspondiente.

La Secretaría del Trabajo y Previsión Social reiteró su compromiso de velar por el respeto a los derechos laborales de las y los tamaulipecos, promoviendo el cumplimiento de las obligaciones patronales y fortaleciendo una cultura de legalidad y justicia laboral en el estado.