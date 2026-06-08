En su programa radiofónico de cada semana el gobernador Américo Villarreal Anaya destacó que más de 800 mil tamaulipecos y tamaulipecas están siendo beneficiados los programas del Bienestar.

Además, dejó en claro el Dr. Américo que en el gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum en Tamaulipas se han hecho grandes acciones en salud, vivienda, becas educativas, carreteras, modernización aduanera, mejores salarios y obras hidráulicas.

En el programa que transmite, de Nuevo Laredo a Tampico, Radio Tamaulipas el Dr. Americo Villarreal señaló: “Todos estos son indicadores que nos dan el rumbo que está teniendo un país conducido con honestidad, con trabajo, con estar pensando todos los días en el beneficio social que puede acarrear, porque -el de Sheinbaum– es un gobierno que está centrado en las personas (…) y eso es lo que nos da mucho aliento y tenemos lo propio aterrizado en Tamaulipas”.

DENUNCIAN QUE COMAPA NO ATIENDE FUGA DE AGUA

Familias del 2 y 3 Simón Bolivar denunciaron que Comapa Victoria tiene ya 12 días que no atiende los reportes de una fuga de agua potable ubicada a media calle.

“En serio no entendemos como es que los de Comapa no hayan venido a solucionar esta fuga de agua”, nos dice el Sr. Juan Martínez, vecino del sector. Nos comentó que ya varias veces han hecho el reporte, “y nada que vienen a solucionar esta fuga”.

Indica el Sr, Martínez que las familias del sector están bien agradecidas que hace como 3 meses trabajadores y maquinaria “bien moderna” de Obras Públicas del gobierno de Américo Villarreal les hayan reparado y repavimentado esta calle, así como la Privada República de Venezuela de la Colonia Pedro Sosa. Y dicen: “Nombre, con esta fuga que ya tiene como 12 días el pavimento se está reblandeciendo y al rato, si no tapan esa fuga ya, se va abrir un buen hoyote”.

Vale decir que el gerente de Comapa Victoria es el Lic. Fernando García Fuentes, hermano –nomás– del Diputado Dr. Víctor García Fuentes, del partido MORENA. Y la obra de repavimentación que se esta dañando por esta silenciosa por dañina fuga fue ordenada, aprobada por el secretario estatal de Obras Públicas, Ing. Pedro Cepeda Anaya. Lamentable que en la 4T unos funcionarios hagan obras y otros funcionarios, al no trabajar, provocan que las obras se desgasten, dañen. ¿A dónde denunciar a los funcionarios de MORENA que no trabajan? ¿A la Contraloría o a la Fiscalía? Es pregunta.

REPORTA EL INEGI EXPORTACIONES DE VEHICULOS LIGEROS

Este lunes 8, el INEGI reporta que en este mes de Mayo en nuestro país se produjeron 342 mil 926 vehículos automotrices ligeros , registrándose una exportación de 306 mil 288 de dicho tipo de vehículos.

Vale decir que es el Registro Administrativo de la Industria Automotriz de Vehículos Ligeros (RAIAVL) la instancia que brinda la información de la venta, producción y exportación de vehículos ligeros en nuestro país. Les comparto que un Vehículo Ligero es aquel que optimiza lo mejor posible las piezas que lo componen para aligerar su peso y tienen un menor consumo de gasolina.

Nos detalla el INEGI que “los camiones ligeros representaron 80.0 % del total producido, mientras que el resto correspondió a la fabricación de automóviles”.

INICIA DIF VICTORIA QUINTA EDICION “PASOS POR LA EDUCACION”

Pues ahí tienen que la caravana Pasos por la Educación, inició su quinta edición en las instalaciones del DIF Victoria, dónde Lucy de Gattás y el alcalde Eduardo Gattás Báez dieron el banderazo de salida a esta iniciativa del corazón social para apoyar a más niñas y niños en sus estudios el próximo ciclo escolar 2026-2027.

Esta campaña inició con una importante aportación voluntaria de mochilas, cuadernos, lápices, colores, y artículos esenciales para el retorno a clases.

La presidenta del sistema DIF Victoria destacó que Pasos por la Educación volverá a ser un éxito gracias a la ciudadanía, organizaciones y a la iniciativa privada, “esperemos que sea un exitoso año más”, dijo Lucy de Gattás en el banderazo oficial de esta colecta que se mantendrá abierta en los próximos días. NOS VEMOS.

Azahel Jaramillo Hernandez

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