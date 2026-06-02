NUEVO LAREDO, Tamaulipas.– Un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales permitió el aseguramiento de 94 pasaportes falsos, además de la detención de al menos dos personas, durante una serie de cateos realizados en distintos inmuebles de esta ciudad fronteriza.

De acuerdo con información difundida por el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, las acciones fueron ejecutadas por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y corporaciones estatales.

Durante los seis cateos realizados en Nuevo Laredo fueron localizados 94 pasaportes apócrifos, de los cuales 32 correspondían a documentos mexicanos y 62 a pasaportes estadounidenses. También se aseguraron siete teléfonos celulares, dinero en efectivo y varios vehículos.

Aunque el reporte oficial informó inicialmente sobre dos detenidos, imágenes difundidas por las autoridades muestran a cinco personas bajo custodia, por lo que no se descarta que el número de implicados pueda ser mayor conforme avancen las investigaciones.

La magnitud del aseguramiento ha encendido las alertas debido a que Nuevo Laredo es uno de los principales cruces fronterizos entre México y Estados Unidos. Autoridades federales investigan si los documentos falsificados estaban relacionados con actividades como tráfico de personas, suplantación de identidad o redes dedicadas a la falsificación de documentos oficiales.

Los detenidos y los objetos asegurados quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el alcance de esta presunta red de falsificación que operaba en la frontera tamaulipeca.

Reportero | Bernardo DlaRosa Cast

https://www.facebook.com/bernardodlarosacast/

La Región Tamaulipas

https://laregiontam.com.mx/