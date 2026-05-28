Mayo 28 de 2026

Ciudad de México.- Tamaulipas sigue haciendo historia en la Olimpiada Nacional 2026; la delegación cueruda vive otra jornada de protagonismo nacional al mantenerse en el noveno lugar del medallero con 49 medallas de oro, 47 de plata y 77 de bronce, con lo que alcanzó un total de 171 preseas en una actuación que continúa colocando al estado entre las potencias deportivas del país.

Manuel Virués Lozano, director general del INDE Tamaulipas, detalló que la delegación tamaulipeca ha superado la actuación de años anteriores y aprovechó para agradecer el apoyo que brindan al deporte el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, y Silvia Casas, secretaria de Bienestar Social.

Asimismo, informó que la disciplina de Luchas Asociadas encabezó la cosecha tamaulipeca con importantes resultados sobre el colchón, el día de ayer. Gabriela Palacios Hernández conquistó la medalla de oro en la categoría Sub-20 de 50 kilogramos, representando a Matamoros bajo la dirección del entrenador Alberto Blanco Rodríguez.

Por su parte, Blanca Lidia Castillo Pérez ganó medalla de plata en la categoría Sub-17 de 53 kilogramos, representando a Ciudad Madero con el entrenador José Manuel Esparza Guevara.

Asimismo, Ximena Yoselin Galindo Lazcano obtuvo medalla de bronce en la categoría Sub-15 de 39 kilogramos, representando a Ciudad Victoria bajo las órdenes del entrenador Gerardo Núñez.

Uno de los resultados más importantes del día fue también la medalla de oro conquistada por la Selección Tamaulipas Sub-15 de futbol, integrada por 18 atletas de Tampico, Altamira, Madero y Reynosa, dirigidos por Íker y Miguel Mendoza.

En Levantamiento de Pesas, Hilary Nohemí Ibarra Careaga obtuvo medalla de plata en la prueba de envión categoría Sub-15, representando a Tampico bajo la dirección del entrenador Víctor Hugo Ibarra Salazar. Además, Cassandra Michelle Vélez Arriaga, de Matamoros, conquistó medalla de bronce en la modalidad arranque de la categoría Sub-23, dirigida por Joaquín Castañeda Cruz.

A la cosecha de pesas también se sumó Fernanda Charles de la Cruz, de Ciudad Victoria, quien consiguió dos medallas de bronce en la categoría Sub-20 de 63 kilogramos dentro de las modalidades de arranque y total, bajo la dirección del entrenador Jonathan Herrera.

En Gimnasia Rítmica, Tamaulipas volvió a subir al podio gracias al conjunto tampiqueño integrado por Ana Paula Pimentel del Ángel, Valentina Díaz Trejo, Regina Soe González, María Regina Blanco Gámez y Maryann Valentinna Ortega, quienes obtuvieron medalla de bronce en la modalidad pelota conjunto de la categoría 13-15 años, dirigidas por la entrenadora Citlaly Quintá Álvarez.

Posteriormente, Ana Paula Pimentel del Ángel, María Andrea Saro Llamazares, Regina Soe González, María Regina Blanco Gámez y Maryann Valentinna Ortega conquistaron medalla de plata también en pelota conjunto dentro de la misma categoría.

Asimismo, Camila Sofía Gallegos Barrera consiguió medalla de bronce en la modalidad listón de Gimnasia Rítmica categoría 13-15 años.

Otra plata llegó para Tamaulipas con Ana Paula Pimentel del Ángel, María Andrea Saro Llamazares, Regina Soe González, María Regina Blanco Gámez y Maryann Valentinna Ortega en la modalidad cinta en conjunto.

La actividad para Tamaulipas continuará en próximos días con luchas asociadas, donde hay posibilidades de sumar más metales para el medallero.

* * *