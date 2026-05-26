Tampico, Tamaulipas.– La autoridad judicial, con base en los datos de prueba presentados por la Fiscalía General de justicia del Estado de Tamaulipas, vinculó a proceso a Diego “A”, Bertha Alicia “M”, Fernando “C” y Alberto Abraham “C”, por su probable responsabilidad en los delitos de Amenazas y Lesiones.

Los hechos que se les imputan ocurrieron el 14 de junio de 2025, cuando las víctimas se encontraban en su domicilio ubicado en la colonia Niños Héroes, de este municipio, donde sostuvieron un enfrentamiento durante el cual fueron agredidos.

Tras valorar los datos aportados, el Juez de Control determinó dictar la vinculación a proceso y un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria.

Con esta determinación, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas reitera su compromiso de procurar justicia y sancionar los delitos que atenten contra la integridad de las personas.