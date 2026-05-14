Cuando hablamos de ignorancia nos referimos en general a la ausencia de conocimiento… no tener información de… desconocer algo puntual… dejadez, apatía o por auto inconsciencia de lo que se desconoce.

Hoy nos hemos de referir al desconocimiento que muchos comunicólogos -de cualquier área-, amigos de las redes sociales y público en general, han hablado y escrito sobre el tema de la extradición de una decena de funcionarios sinaloenses, empezando por el ahora gobernador con licencia, Rubén Roca Moya.

En ese afán por minimizar la petición gringa sobre la extradición de los sinaloenses, el gobierno de la República ha generado el gasto exorbitante en publicidad para tratar de desvirtuar el tema central.

No ha bastado poner en escenario público -gratuitamente- a grupos nacionales o extranjeros, sirviendo la Plaza de la Constitución, en la capital del país, el espacio donde se ha dado cita la juventud que goza del ritmo musical.

También el Mundial de futbol, ha sido bien pretexto para la distracción pública, solo que ahora la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) ha exigido que se respeten los contratos firmados con el gobierno de México, por lo que ya se corrige la plana al borrar de las fachadas las flores que adornaban las casas recién pintadas cercanas al -antes- Estadio Azteca, ahora Estadio Ciudad de México.

La FIFA también exigió al gobierno de Clara Brugada en la CDMX, que se repintara el transporte público de la capital del país, cuando el tradicional color naranja lo cambiaron con la imagen del ajolote mexicano, por lo que los directivos del futbol mundial exigieron que la imagen solo era publicidad del deporte.

Se ha hecho de todo para intentar desviar la atención sobre el tema de la extradición de la ‘familia sinaloense’, incluso algunos comentarios orales y escritos, señalan delitos locales como las cuestiones electorales donde se señala dinero de la delincuencia organizada invertido en propaganda electoral o soborno a la ciudadanía.

Otros delitos señalados, es lo que se refiere al enriquecimiento ilícito, robo a las arcas de un gobierno local (municipio, entidad y aún al federal), abuso del poder, influyentismo, corrupción, etc.

El partido político oficial hasta ha traído a la mesa de discusión el tema de la gobernadora de Chihuahua, a quien pretenden desaforar e inhabilitar como funcionaria, porque dos agentes gringos, murieron en un accidente de carretera y los asocian a desmantelamiento del laboratorio productor de drogas más grande que se haya descubierto en territorio nacional.

El distractor se descubre cuando se provoca la discusión entre desaforar a la gobernadora panista y entregar al sinaloense, lo que se podría traducir en un arreglo partidista para que los partidos políticos contrarios a Morena, dejen de exigir investigaciones sobre Rocha Moya y los partidarios de serio color, no exigirían el desafuero de Maru Campos.

La ignorancia también se manifiesta cuando las partes salen del contexto desde el que se debe analizar y discutir los motivos de la extradición y el marco legal -para muchos desconocido- que se debe considerar.

La realidad sobre la extradición de los sinaloenses es que la presidente Claudia Sheinbaum está en una encrucijada ante las amenazas del presidente Donald Trump de intervenir en México para combatir el narcotráfico.

Lo muy malo de esta amenaza es un daño en múltiples contextos, empezando por las ventajas económicas que exigiría y de las que se apropiaría EU; quizá otra etapa son las consecuencias electorales a su partido político en las elecciones del 2027. Solo por empezar, aunque se infieren más.