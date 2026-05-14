Efectivamente, y es que la Caseta de Cobro de la Carretera “Rumbo Nuevo”, se quedó este Martes 12 sin funcionar, sin operar el TAG, y hay que pagar la cuota con dinero en efectivo.

Y, bueno si el TAG se descompone, si deja de funcionar pues puede ser algo natural en los casos en que la dichosa Caseta de Cobro, tenga 5, u 8 años funcionando. ¿Pero cómo va a pasar esto si la mentada caseta esta tiene justo 3 meses de haber iniciado operaciones.

El reporte que tenemos de un trailero es este: “Buenas noches señores. de Norte a Sur , antes de llegar a la Caseta esta nueva de San Antonio se está haciendo algo de filita eh. Es un desmadre. Creo que en la Caseta no agarra la llave. Puro efectivo. De Norte a Sur se está haciendo una filita más o menos como de 1 kilometro y medio. Está antes de llegar a la curva, de Norte a Sur. Mucho cuidado señores, nos se vayan a deschongar los que vengan de Norte a Sur, aquí en la Sierra de Victoria, antes de llegar a la caseta”

¿Qué es el TAG? Es Telepeaje, es una caseta de pago electrónico que permite el cobro de modo automático y sin necesidad de efectivo en las casetas de cobro.

Ahora bien, el que no funcione el TAG ocurre que para las empresas de transporte es imposible deducir cuando se paga en efectivo los peajes. Así que los concesionarios de la “Derrumbe Nuevo” meten en un problema a los transportistas. Chido chido chido.

No funciona el TAG y la dichosa Caseta tiene justo 3 meses de haber sido inaugurada. ¿Que va a pasar cuando se cumpla un año de la concesión? Y no debemos olvidar que esta concesión fue avalada, apadrinada, aconsejada por el secretario estatal de Obras Públicas , ingeniero Pedro Cepeda Anaya.

30 años de concesión esa carretera a particulares. Esperemos que nuestros legisladores llamen a cuentas a estos concesionarios y se pueda derogar, cancelar, echar abajo esa concesión. No la chiflen que es cantada.

SE EXTIENDE AL 31 DE MAYO JORNADA DE VACUNACION

Nos comparten que en Tamaulipas, durante la Semana Nacional de Vacunación, se logró una cobertura del 95 por ciento en todo el Sector Salud, aplicando más de 46 mil dosis de los diferentes biológicos que componen el esquema de vacunación informó Adriana Marcela Hernández Campos.

La titular de la Secretaria de Salud en Tamaulipas, informó que la jornada de vacunación que dio inicio el 5 de abril, con el lema “Vacunar es Amar”, se extiende hasta el 31 de mayo.

Cabe recordar que esta estrategia de vacunación 2026, va encaminada a aplicar la vacuna del Virus Sincitial Respiratorio (VSR) a las mujeres embarazadas que se encuentran en periodo de gestación, de la semana 32 a la 36, para inmunizar tanto a la madre como al bebé y protegerlo de enfermedades respiratorias graves y los riesgos de hospitalización.

En esta jornada la gente puede solicitar los siguientes biológicos:

· Recién nacidos: BCG y Anti hepatitis B.

· Menores de un año: Hexavalente acelular, Anti neumocócica, Rotavirus, COVID-19.

· Un año: Anti neumocócica, Triple viral (SRP).

· 18 meses: Triple viral, Hexavalente acelular, Anti hepatitis A.

· 4 años: Triple bacteriana (DPT).

· Población escolar: Virus del Papiloma Humano (VPH), Anti hepatitis B, TD (Tétanos y Difteria), SR (Sarampión Rubeola).

· Personas gestantes: después de la semana 20, Tdpa (Tétanos, Difteria, Tos ferina). Semana 32 a 36, VSR (Virus SincitialRespiratorio)

· 60 años y más: COVID-19, Antineumocócica conjugada.

Por instrucciones del gobernador Américo Villarreal se fortalecerán las acciones para cumplir la meta de fortalecer la salud de los tamaulipecos. NOS VEMOS.

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