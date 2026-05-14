Morena, PT y Verde anunciaron mesas de trabajo para encontrar la forma de bloquear a delincuentes que pretendan candidaturas a puestos de elección popular, el anuncio lo hizo Citlalli Hernández, sí, la misma que la presidenta Claudia Sheinbaum envió a Morena como encargada de la Comisión de Elecciones, en cristiano, la que palomeará a las y los candidatos en el 2027.

Claro que la propuesta se lee bonita, pero me recuerda a aquellos años cuando gobernaban el PRI o el PAN y, hasta por la vía del Congreso, se presentaban iniciativas de ley para aumentar los requisitos de elegibilidad, imponiendo tonterías como exigir títulos universitarios o cosas parecidas.

Nunca fue más que demagogia, y me explico.

Allá por 2016 o 2017, una senadora panista presentó una iniciativa de ley para imponer estudios profesionales como requisito para quienes quisieran legislar, para quienes aspiraran a ser diputados, parecía seria, coherente con aquellos tiempos, hasta llena de buena voluntad, e hizo creer que por fin se pretendían cambiar las cosas, pero solo se veía bonita la propuesta, no era lo que necesitábamos.

Las legislaturas hasta hoy no han pasado de ser expertas en levantar dedos y seguir consignas, casi nunca sus miembros electos han sido quienes proponen las reformas trascendentales para el país, porque nuestros diputados no pasaron de ser cobardes y saqueadores, de esos que exigían moches o se daban vida de reyes a cambio de favorecer al poder con sus votos o su silencio.

Entonces, una propuesta como esa solo iba a cerrar la puerta de acceso al poder al 80 o 90 por ciento de los mexicanos, pero no iba a cambiar nada, con el agregado de que tener diputados brillantes en las escuelas o con buenos títulos profesionales jamás sería garantía de buenos gobiernos ni de buenas leyes.

En este tema sobran ejemplos, el doctor Carlos Salinas de Gortari, el doctor Ernesto Zedillo, el maestro Felipe Calderón, el maestro Enrique Peña Nieto y muchos otros personajes con títulos profesionales que no fueron otra cosa que causantes principales de las desgracias de este país, de la pobreza de su gente y de la baja calidad educativa.

Otra verdad es que un diputado, más que un título que lo especializará, requeriría ser todólogo porque en un Congreso se tocan todos los temas, desde medio ambiente hasta fiscalización y distribución de presupuestos; desde construcción hasta política, le reitero, no, no iba ni va por ahí.

Y ni siquiera se necesita tanto para que una persona, hombre o mujer, sea un buen legislador, bastaría con que fuera honesta, de esa manera tendría la capacidad para gastar correctamente el presupuesto que le dan para pagar asesores o mantener casas de gestión y así proponer leyes que armonicen nuestro desarrollo.

¿De qué nos sirvió, por ejemplo, que la maestra Elba Esther Gordillo Morales haya sido legisladora tantos años si jamás se atrevió a tocar el tema educativo con seriedad?, nunca quiso que se obligara a depurar las nóminas de la SEP ni contratar funcionarios capacitados en dicha dependencia, es más, da la impresión de que ni siquiera intentó que se obligara a contratar maestros que, por lo menos, supieran escribir su nombre, y no a quienes compraban plazas o se las ganaban por caricias, consanguinidad o compadrazgos.

Obvio, diputados locales y federales con cartas académicas los hemos tenido, y muchos, algunos hasta presumiendo reconocimientos nacionales e internacionales y, atinó, nada hicieron por mejorar las condiciones de este México lindo y querido o de sus respectivos estados.

Conclusión, en aquel tiempo, eso de exigir estudios profesionales a quienes aspiraban a un cargo público no era el camino para resolver nuestros problemas y lo mismo ocurre ahora con ese presunto blindaje que buscan Morena, PT y Verde, porque es un tema unilateral, muy propenso a convertirse en simulación.

Hoy, igual que ayer, lo que urge es que en el Congreso de la Unión y en todas las legislaturas locales dejen de hacerse los tontos e impongan como requisitos de elegibilidad pruebas de control y confianza, exámenes psicológicos y toxicológicos y, sí, hasta exámenes de salud.

Con esos requisitos quedarían fuera del poder los mariguanos, los loquitos de ambición y poder, los rateros, los indecentes que solo buscan quedarse con el dinero ajeno y tener a su disposición hombres y mujeres que les complazcan en todos sus gustos, también se prevería a llegada a los presupuestos de personajes propensos a corromperse.

Acertó, necesitamos decencia, hombres y mujeres que entren a la política con honestidad, capaces de enfrentar nuestros problemas y dejarnos la tranquilidad de que, por lo menos, lo hacen de buena fe y se rodearán de los mejores para lograr sus metas, pero que no lo sean por voluntad de un partido, sino comprobado de manera científica.

Le insisto, en aquellos tiempos del prianato era demagogia querer imponer licenciaturas como requisito de elegibilidad para legisladores, era hasta una locura, a nuestro país no le falta inteligencia avalada con papelitos, lo que le falta es gente decente y con sentido común, hombres y mujeres en el poder que se la deban al pueblo y no a sus padrinos, que trabajen para nosotros y no para sus carteras o las cuentas bancarias de sus cómplices.

Correcto, también parece demagogia eso de que buscan blindar las candidaturas los morenos y sus socios en el poder, porque si realmente quisieran hacerlo, habrían impulsado una reforma electoral que ampliara los requisitos de elegibilidad y hasta propusieran la creación de un organismo independiente que, con científicos al frente, fuera capaz no solo de detectar corruptos, sino también a quienes solo buscan el poder para corromperse.

No lo hicieron ni lo harán nunca.

Eso, le insisto, hace que todo lo que propongan o digan hoy parezca simulación hasta no comprobarse en la realidad, en su justa definición, es demagogia.

ENVÍA UAT SEGUNDA GENERACIÓN DE ALUMNOS AL PROGRAMA INTERCULTURAL DE DISNEY… El rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT), Dámaso Anaya Alvarado, se reunió con las y los estudiantes universitarios seleccionados para participar en el “Disney Cultural Exchange Program 2026”, iniciativa internacional que permitirá a diez jóvenes de la casa de estudios realizar una estancia de formación y aprendizaje intercultural en los parques temáticos y complejos turísticos de The Walt Disney Company, en Orlando, Florida.

Durante el encuentro, el rector destacó que esta segunda generación de universitarios consolida un proyecto impulsado durante su administración para ampliar la movilidad, el desarrollo académico y el crecimiento personal de la juventud tamaulipeca.

Señaló que la Universidad continúa fortaleciendo alianzas estratégicas y esquemas de colaboración que contribuyen a la preparación profesional y humana de las y los estudiantes a través de experiencias multiculturales que les permiten acceder a nuevas oportunidades.

De igual forma, reiteró que uno de los objetivos de su administración es seguir acercando a la comunidad estudiantil a escenarios académicos, tecnológicos y profesionales de nivel global, representando con orgullo a la UAT y a Tamaulipas.

Asimismo, reconoció el entusiasmo y dedicación de los jóvenes seleccionados, a quienes exhortó a aprovechar esta experiencia para aprender, crecer y abrir nuevas perspectivas para su futuro.

En la reunión, el rector estuvo acompañado por la Lic. Isolda Rendón de Anaya, presidenta de Familia UAT; el secretario de Vinculación, Rogelio de Jesús Ramírez Flores; y la titular de la Dirección de Relaciones Nacionales e Internacionales, Beatriz Anaya Sarno, quienes compartieron los alcances y beneficios de este programa internacional.

Las y los estudiantes realizarán su estancia del 18 de mayo al 6 de agosto de 2026, en distintas áreas de operación y servicio en los parques temáticos y complejos turísticos de Disney, donde, además de adquirir nuevas habilidades profesionales, reforzarán el dominio del idioma inglés.

En su oportunidad, los estudiantes seleccionados, representantes de distintas facultades de los campus Victoria y Tampico, agradecieron al rector su respaldo para hacer posible esta experiencia, destacando las oportunidades que la UAT continúa brindando para una mejor formación académica y profesional.

FORTALECEN EN TAMAULIPAS CREACIÓN DE ARRECIFES ARTIFICIALES CON HUNDIMIENTO DEL EX BUQUE ONJUKU. PRESIDENTA CLAUDIA SHEINBAUM ATESTIGUÓ VÍA REMOTA, ESTE HUNDIMIENTO QUE CONTRIBUIRÁ TAMBIÉN A LA PESCA Y EL DESARROLLO DEL PUERTO DEL NORTE DE MATAMOROS… Desde el punto donde convergen las aguas de la Laguna Madre y el Golfo de México, se realizó esta mañana el hundimiento controlado del ex buque ARM Onjuku, que a partir de hoy se integra al Sistema Artificial Arrecifal de Tamaulipas, en una ceremonia que presidió, de manera virtual, la presidenta Claudia Sheinbaum.

A bordo del buque Papaloapan, anclado frente a las costas tamaulipecas, el gobernador Américo Villarreal Anaya, acompañado por el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena Ibarra, reconoció el invaluable apoyo de la Marina Armada de México, tanto en tareas de seguridad como ahora en su contribución para fortalecer el sistema de arrecifes artificiales.

En la ceremonia, que contó con la presencia del embajador de Japón, Kozo Honsei, el gobernador dijo que el sistema de arrecifes beneficiará principalmente a los pescadores ribereños y contribuirá también al desarrollo del Puerto del Norte, de Matamoros.

“Estamos siempre muy agradecidos con el gobierno federal que usted preside, presidenta, por el gran impulso que le está dando a la entidad de Tamaulipas para beneficio de México y de los mexicanos”, expresó.

El hundimiento del buque Onjuku, que en japonés significa lugar de descanso, construido en Japón en 1977 y donado por esa nación a México en 1978, es la segunda embarcación de un proyecto que comenzó en Tamaulipas en 2024 con el ex buque Huracán, refrendando el compromiso con la sustentabilidad, el desarrollo natural y la recuperación de áreas marinas, además de favorecer la reproducción de especies como el huachinango o pargo rojo, mediante un Sistema Artificial Arrecifal de Tamaulipas.

El secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, expresó que esta institución ha demostrado su compromiso con la sostenibilidad, la protección ambiental y el fortalecimiento del Poder Marítimo Nacional.

“Este acto representa mucho más que el hundimiento controlado de un buque. Representa la visión de un país que transforma el acero en vida, que entiende que desarrollo y sostenibilidad deben avanzar juntos y que reconoce que proteger el mar es proteger el futuro de México”, expresó.

En el enlace a Palacio Nacional, la titular de Semarnat, Alicia Bárcena Ibarra, explicó que este buque, que sirvió para la oceanografía y la pesquería, hoy va a tener una función muy importante porque se convertirá en morada para los arrecifes, que son el corazón del océano, ya que albergan el 25% de la biodiversidad marina, protegen las costas de la erosión, sostienen pesquerías y son clave para el equilibrio climático.

El hundimiento del Onjuku se llevó a cabo aproximadamente a 15 millas náuticas (27.8 kilómetros) al este de la costa de El Mezquital, Tamaulipas, y de manera controlada, mediante cuatro vías de agua distribuidas a lo largo de las bandas de babor y estribor, generadas por cargas de corte lineal que fueron activadas de forma simultánea mediante un dispositivo remoto o radiofrecuencia, permitiendo que el casco descienda hacia el fondo del mar.

ARRANCA LALO GATTÁS REMODELACIÓN DEL PARQUE DE SOFTBOL DE LA MIGUEL ALEMÁN… Porque invertir en el deporte es invertir en la juventud y bienestar de la comunidad, el alcalde de Victoria Lalo Gattás, acompañado de su esposa Lucy de Gattás, dio el banderazo de remodelación del emblemático parque de softbol del 31 Morelos que reúne a más de 200 equipos de la ciudad.

Destacó que, a la par de esta obra en la que el gobierno municipal invertirá más de 2 millones de pesos, se inició la recuperación de 10 espacios deportivos más en la Capital con el apoyo del gobierno del Estado, para fomentar la cohesión social y actividad física en niños, jóvenes y adultos que practican esta disciplina deportiva.

“Este gobierno le sigue apostando a la recuperación de espacios públicos y deportivos, porque queremos una Victoria donde las familias tengan lugares dignos y seguros para reunirse, hacer deporte y convivir. En esto reconocemos el respaldo del gobernador Américo Villarreal Anaya que comparte esta visión” enfatizó.

Dirigentes de ligas deportivas, integrantes del Cabildo y funcionarios del municipio, dieron el banderazo de inicio de obra en el parque de la colonia Miguel Alemán. “A nombre de todos los deportistas, agradezco la rehabilitación de este espacio que es un punto de encuentro para miles de familias” dijo Mario Alberto Vázquez a nombre de los beneficiarios.