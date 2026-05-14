Es ya una tradición mexicana celebrar el Día del Maestro cuyo origen nace como respuesta del gobierno a la participación magisterial en la lucha revolucionaria desde el inicio del movimiento armado de 1910.

El origen de la celebración está ligado a la promulgación de la Carta Magna de 1917 y los ideales de la Revolución, por lo que el Congreso de la Unión eligió el 15 de mayo por la toma de Querétaro, del general Mariano Escobedo y la captura de Maximiliano de Habsburgo. La fecha coincide con la celebración católica de San Isidro Labrador y con la festividad de San Juan Bautista de La Salle, patrono de los educadores.

El regalo de la Secretaría de Educación de Mario Delgado Carrillo este 2026, usted lo sabe, fue la ¿ilusión o castigo? de autorizar 90 días de ¿vacaciones? Pretextando el Mundial de Fútbol y del pronóstico climático con los calores extremos que se esperan… Pero… la presidente con ‘A’ le corrigió la plana y indujo para que el período vacacional se quedara como estaba calendarizado.

Lo muy negativo de todo esto, fueron las declaraciones de Mario Delgado Carrillo, titular de Educación Pública, cuando dijo que, en la Nueva Escuela Mexicana, los maestros no hacían nada el último mes de labores…

Él como titular federal de la educación del país y como la más alta autoridad del ramo, sabe que dijo una mentira, pues es cuando más se carga por las exigencias del trabajo administrativo y concluir los diversos programas del Plan de Estudios.

Pese a la declaración del titular de la Educación Pública en México, por ‘sus pantalones’, autorizó la suspensión de labores escolares del jueves 14 de mayo y reanudar labores el lunes 18. Ése fue su regalo del Día 15 de mayo. Lo malo es que ya no todos le hicieron caso y cada quien hará lo que crea más conveniente.

De casualidad no ha culpado a los padres y madres de familia, a los alumnos o maestros, o tal vez a su sindicato de haber solicitado el asueto del día 14. Hasta ahora tampoco la presidente con ‘A’ a corregido el puente, quizá ya no es tiempo.

Otras celebraciones del Día del Maestro, era la que los estudiantes organizaban entre cuates, aunque nuevamente por la inseguridad faltarán las muy tradicionales ‘mañanitas’ a los profesores de educación media, media superior y superior.

Exactamente como sucedió el pasado Día de las Madres. Se extrañan las notas musicales y la algarabía juvenil frente a las ventanas o puertas de los festejados para las mamás o maestros, cuando llegaban a pie, en autos prestados y hasta en el transporte oficial de la escuela. Y nunca faltaban aquellos que llegaban con aliento alcohólico, pero todos contentos y satisfechos.

En algunos municipios los alcaldes han rifado excelentes premios al magisterio de su localidad que han ido desde enseres domésticos, autos, terrenos, casas, créditos, dinero en efectivo, despensas, etc.

Otras regiones, organizan bailes públicos donde los profesores son los invitados especiales para sacar el polvo de la cancha deportiva y mover los pies y las caderas al ritmo de la música de cumbia ranchera o los corridos que nunca faltan.

La tomada de pelo de la SEP quedó atrás y solo queda el sentimiento por la idea equivocada que tiene la 4T de los maestros, sin considerar que el modelo de mexicano que interpreta el funcionario lo determina el Estado Mexicano y el maestro replica lo que le señalan en el Plan y Programas de Estudios, desde preescolar hasta la licenciatura.

Maestros de México: activos y jubilados: Felicidades