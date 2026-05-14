Bajo el patrocinio del programa de Bienestar del gobierno federal, inauguraron en Nuevo Laredo el curso “Boxeando por la paz” que consiste en la preparación profesional en la disciplina del intercambio de golpes arriba de un ring pero sin hacerse daño.

“Es un programa excepcional que invita a la juventud y a la niñez a encausar su energía. Queremos que aprovechen la gran tradición boxística de nuestro país para mantenerse activos y con disciplina”, dijo Heriberto Cantú Deandar, coordinador local de Bienestar; las clases tendrán una duración de una a dos horas diarias.

Se espera que en las próximas semanas se incorporen los seis gimnasios restantes de Nuevo Laredo para ampliar la cobertura a más sectores. Para los menores de edad, el proceso de registro debe realizarse de manera directa en las oficinas de Bienestar Federal, en el palacio federal.

En tanto que el comercio organizado de la capital de Tamaulipas prepara una nueva edición de “La Gran Escapada 2026”, una iniciativa nacional con la que se pretende estimular la movilidad turística y generar una mayor derrama económica en distintos puntos del país.

Federico Arturo González Sánchez, presidente de la CANACO en Ciudad Victoria, hizo referencia a este ambicioso proyecto pues pretende convertirse en una plataforma de promociones igual al esquema comercial del Buern Fin pero enfocado en actividades turísticas, exclusivamente.

Agregó que el propósito es convertir de manera permanente la edición de El Buen Fin pero aplicado al turismo, donde se puedan conseguir beneficios a los negocios y a las comunidades de todo el país.

Esta estrategia específica de promoción turística se pondrá en marcha del 18 al 21 de junio y contempla la participación de empresas dedicadas al hospedaje, alimentación, transportes y servicios recreativos, las cuales pondrán a disposición descuentos y paquetes especiales para incentivar los viajes dentro del territorio nacional.

Por su parte, el vice-presidente de Turismo de la misma Cámara, Mario Alberto Ramos Tamez, explicó que el programa surgió como una alternativa encaminada a fortalecer la actividad económica en temporadas donde disminuye la afluencia turística.

Se trata de aprovechar la oportunidad para mover la economía y apoyar el bolsillo de los mexicanos, “Queremos que tanto los consumidores como los empresarios sean beneficiados”, dijo.

Mencionó asimismo, que la cercanía de eventos internacionales, como la próximo Copa del Mundo, representan oportunidades para atraer visitantes hacia diferentes regiones del país, incluido Tamaulipas, por supuesto.

Agregó que la pretensión es conseguir que los turistas sepan que en Tamaulipas también hay gastronomía, playas, montaña, ecoturismo y muchas experiencias que ofrecer.

También desatacó el representante empresarial que las herramientas digitales se han vuelto indispensables para la competitividad de los negocios, especialmente para pequeñas y medianas empresas.

Reconoció sin ambages que “si no estamos en lo digital, prácticamente no existimos”.

Por su parte, el vice-presidente de comercio interior, Dante Juárez Chavita, informó que la edición anterior de la promoción produjo una derrama superior a los 40 mil millones de pesos en el país, y esperan que este año se produzca un crecimiento cercano al diez por ciento.

Dijo que Tamaulipas mostró un incremento aproximado al 12 por ciento en actividad turística durante el año anterior, panorama que consideran favorable para fortalecer la promoción regional.

En su turno, el vice-presidente de Desarrollo Económico, Guillermo Avendaño Vidal, informó que los negocios interesados podrán registrarse del 29 de abril al 17 de junio mediante la plataforma oficial del programa.

Precisó que lo que buscan es que el mayor número posible de comercios se sume y aproveche esta plataforma gratuita.

Aclaró que cualquier empresa podrá integrarse al esquema, aun sin pertenecer a una cámara empresarial, ofreciendo incentivos como descuentos directos, pagos a meses sin intereses o promociones especiales, mismas que serán supervisadas por la Procuraduría Federal Consumidor, para garantizar su validez.