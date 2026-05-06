“Cada decisión financiera tiene un impacto directo en la vida de las personas, cada peso administrado con honestidad, representa una oportunidad para transformar positivamente a Tamaulipas”, subrayó

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Bajo la visión humanista de Américo Villarreal Anaya, el Gobierno de Tamaulipas ha consolidado una política financiera basada en el orden, la responsabilidad y la honestidad, lo que ha permitido reducir la deuda pública, mejorar las calificaciones crediticias del estado y fortalecer los ingresos propios, afirmó el secretario de Finanzas, Carlos Irán Ramírez González, durante su comparecencia ante el Congreso del Estado.

En el marco de la glosa del Cuarto Informe de Gobierno, el titular de Finanzas destacó ante la Legislatura 66, y ante el diputado presidente de la Mesa Directiva Sergio Ojeda Castillo, que la administración estatal ha tomado decisiones firmes para sanear las finanzas públicas, dar certidumbre a inversionistas y garantizar que los recursos públicos se traduzcan en bienestar para las familias tamaulipecas.

Ramírez González informó que, de enero a diciembre de 2025, Tamaulipas logró una recaudación de ingresos propios superior a los 12 mil 639 millones de pesos, cifra que representa un 19 por ciento más de lo estimado en la Ley de Ingresos y un incremento del 3 por ciento en comparación con 2024.

En materia de deuda pública, el funcionario estatal señaló que al inicio de la administración la deuda era de aproximadamente 15 mil 924 millones de pesos y actualmente se ubica en 15 mil 072 millones de pesos, lo que representa una reducción de 852 millones de pesos de deuda heredada por gobiernos anteriores, consolidándose como la primera administración estatal que reduce el saldo neto de la deuda pública, respecto a las pasadas tres administraciones.

El secretario de Finanzas también resaltó que las principales agencias calificadoras han reconocido la solidez financiera de Tamaulipas, otorgando al estado la máxima calificación crediticia AAA; además, de acuerdo con el Sistema de Alertas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la entidad pasó de tener indicadores en color amarillo en 2022 a contar actualmente con todos sus indicadores en verde, lo que certifica un endeudamiento sostenible.

Finalmente, Carlos Irán Ramírez González reiteró que la Secretaría de Finanzas continuará trabajando con disciplina, responsabilidad y compromiso bajo el liderazgo del Gobernador Américo Villarreal Anaya, convencida de que las finanzas públicas son una herramienta para generar bienestar, dar estabilidad y hacer posible que cada peso administrado con honestidad se convierta en desarrollo para Tamaulipas.