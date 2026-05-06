Con el objetivo de fortalecer la capacidad de respuesta ante situaciones de emergencia, el Congreso de Tamaulipas llevó a cabo con éxito el Simulacro Nacional.

Durante el ejercicio, el presidente de la Junta de Gobierno, diputado Humberto Armando Prieto Herrera, subrayó la importancia de la prevención como una herramienta fundamental para salvaguardar la integridad de las personas.

“Siempre hay que prevenir, siempre hay que estar listos para cualquier circunstancia, cualquier situación”, expresó.

“Esperemos que nunca tengamos que afrontar algo así; sin embargo, el Congreso siempre está a disposición de acatar las sugerencias oficiales”, añadió.

El simulacro contó con la participación de diputadas, diputados, personal administrativo y visitantes, quienes atendieron de manera oportuna los protocolos establecidos y siguieron las indicaciones de las brigadas internas de protección civil, logrando una evacuación ordenada y segura.

Con estas acciones, el Congreso de Tamaulipas, contribuye a fomentar una cultura de prevención, así como a fortalecer las capacidades de respuesta de las unidades internas ante una eventualidad.