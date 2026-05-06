Cd. Victoria, 4 de mayo de 2026.- Para reducir el número de fugas de agua en la ciudad y eficientar el servicio a la población, el alcalde de Victoria Eduardo Gattás Báez y derente de COMAPA Fernando García Fuentes supervisaron personalmente el trabajo de cuadrillas.

Como parte del mantenimiento de la red general de los 1,237 kilómetros de tubería que abastecen ciudad Victoria, se rehabilitó fuga de agua en la calle Sonora 631 del fraccionamiento San José, donde el alcalde y el gerente del organismo dieron seguimiento a los trabajos de inspección.

Con la reparación de infraestructura, cambio de tubería antigua y campañas de detección, el Gobierno Municipal y la COMAPA Victoria mantienen la tendencia a la baja en el número de fugas desde el inicio de la administración, el objetivo asegura Gattás Báez es reducirlas al máximo.

Se ha implementado un sistema digitalizado e incrementado el número de cuadrillas avanzando de manera muy importante en este problema que representaba desabasto del líquido en los hogares de la capital, a la fecha han sido reparados más de 7,500 metros lineales de tubería dañada.