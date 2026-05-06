El asma se encuentra entre las primeras 20 causas de enfermedad en el país, con una prevalencia aproximada del 8% en la población.[ii]

El manejo incorrecto de la enfermedad puede causar crisis potencialmente mortales[iii] y afectar la calidad de vida de las personas, provocando ausentismo en la escuela y el trabajo, ocasionando un impacto económico para las personas y sus familias.[iv]

Ciudad de México, 05 de mayo de 2026. – En México, hay 8.5 millones de personas con asma[v], una enfermedad crónica de las vías respiratorias que provoca inflamación y estrechamiento de los bronquios, dificultando la respiración[vi]. De este total, alrededor del 24% son niños de entre 5 y 14 años.[vii] Aproximadamente 2 millones de menores enfrentan esta condición en sus años más críticos de desarrollo. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Salud Pública (INSP), el asma se encuentra entre las primeras 20 causas de enfermedad en el país, con una prevalencia aproximada del 8% en la población.[viii]

Se ha demostrado que detrás de muchos casos de asma existe un proceso llamado inflamación tipo 2: una respuesta del sistema inmunológico que también desencadena otras enfermedades crónicas. Entender este mecanismo permite a los médicos ofrecer diagnósticos más certeros y tratamientos personalizados que mejoran la calidad de vida de los pacientes.[ix]

El cambio climático: un factor que agrava la crisis respiratoria

Uno de los elementos más preocupantes del panorama actual es la aceleración del problema por factores ambientales. Se estima que hasta el 99% de la población mundial respira aire que no cumple con los estándares de calidad de la OMS[x], lo que incrementa directamente las exacerbaciones en pacientes con asma.[xi]

Las enfermedades respiratorias crónicas (ERC) representan un desafío creciente a nivel global: afectan a más de 454 millones de personas en el mundo[xii] y se asocian con cerca de 4 millones de muertes anuales.[xiii] Factores como la contaminación del aire, los virus respiratorios y el cambio climático han contribuido a agravar la situación de manera sostenida.

Por ese motivo, la colaboración entre todos los actores de la sociedad resulta indispensable. Fortalecer los marcos normativos y coordinar acciones multisectoriales que contemple salud, medio ambiente y economía es el abordaje integral del asma.

El impacto económico y social: una carga que afecta a toda la familia

El asma mal controlada no solo afecta la salud — tiene consecuencias directas en la vida cotidiana y en la economía de las familias mexicanas:

Ausentismo escolar: los niños con asma no controlado pierden días de clases, afectando su desarrollo académico y social.

Ausentismo laboral: los adultos con asma enfrentan interrupciones frecuentes en su vida productiva.

Gastos médicos: las crisis agudas generan costos de atención de urgencia que también tienen impacto económico en las familias.[xiv]

Riesgo de mortalidad: El manejo incorrecto de la enfermedad puede causar crisis potencialmente mortales.[xv]

La interconexión con otras enfermedades respiratorias

El asma no existe de manera aislada. Como señaló el doctor Iván torres, enlace de ciencias médicas del área respiratoria de Sanofi:

“Es importante considerar la interconexión entre las enfermedades respiratorias cuando se diagnostica y se dirige al paciente hacia un tratamiento. Las ERC como el asma pueden exacerbarse por enfermedades respiratorias infecciosas como las causadas por el virus sincicial respiratorio (VSR) o la influenza”.

Esta perspectiva integral es fundamental para garantizar que los pacientes reciban un diagnóstico y un tratamiento que contemple todas las dimensiones de su salud respiratoria.

Tabaquismo: un factor de riesgo que no puede ignorarse

El consumo de nicotina y tabaco sigue siendo un factor determinante y un riesgo causal importante de enfermedades respiratorias, dañando los pulmones y debilitando el sistema inmunitario.[xvi] En 2020, se estimó que 1,300 millones de personas fumaban activamente en el mundo[xvii] — una cifra que subraya la urgencia de políticas públicas más contundentes en materia de control del tabaco.

Ante este panorama, la colaboración entre autoridades, profesionales de la salud, industria y sociedad resulta clave para reducir la carga del asma, al tiempo que se fortalece la conciencia de que tener dificultades para respirar no es normal y que los síntomas no deben minimizarse. Impulsar la educación, mejorar el control de los pacientes y avanzar hacia sistemas de salud más sostenibles es fundamental para proteger la salud pulmonar y garantizar una mejor calidad de vida para millones de personas.

[i] Gaceta UNAM. Entre el 5 y 12 % de la población tiene asma en México. Consultado el 29/04/26

[ii] Instituto Nacional de Salud Pública. 3 de mayo, Día Mundial del Asma. Consultado el 29/04/26

[iii] National Heart, Lung and Blood Institute. What Is Asthma? Consultado el 29/04/26

[iv] Organización Mundial de la Salud. Asma. Consultado el 29/04/26

[v] Gaceta UNAM. Entre el 5 y 12 % de la población tiene asma en México. Consultado el 29/04/26

[vi] Clínica Mayo. Asma. Consultado el 29/04/2026

[vii] Instituto Nacional de Salud Pública. 3 de mayo, Día Mundial del Asma. Consultado el 29/04/26

[viii] Instituto Nacional de Salud Pública. 3 de mayo, Día Mundial del Asma. Consultado el 29/04/26

[ix] Asthma and Allergy Foundation of America. What is type 2 infflamation? Consultado el 29/04/2026

[x] The Health Policy Partnership. Lung Health for Life. Consultado el 29/04/26

[xi] National Library of Medicine. Global change, climate change, and asthma in children: Direct and indirect effects – A WAO Pediatric Asthma Committee Report. Consultado el 29/04/26

[xii] The Health Policy Partnership. Lung Health for Life. Consultado el 29/04/26

[xiii] Institute for Health Metrics and Evaluation. Global burden of chronic respiratory diseases and risk factors, 1990–2019: an update from the Global Burden of Disease Study 2019 Consultado el 29/04/26

[xiv] Organización Mundial de la Salud. Asma. Consultado el 29/04/26

[xv] National Heart, Lung and Blood Institute. What Is Asthma? Consultado el 29/04/26

[xvi] American Cancer Society. Riesgos para la salud debido al tabaquismo. Consultado el 29/04/26

[xvii] The Health Policy Partnership. Lung Health for Life. Consultado el 29/04/26