Comisiones del Congreso local llevaron a cabo la etapa de entrevistas a las personas aspirantes a la titularidad del Órgano Interno de Control de la Fiscalía General de Justicia del Estado, quienes serán incluidos en el dictamen que se someterá a la resolución del Pleno Legislativo.

En la reunión de trabajo participaron Rubén Azamar Pérez, Gladys Teresa Torres Castillo, Guadalupe Hernández Tinajero, Evaristo Alejandro Vera Higuera, Francisco Javier Ruiz Reta, Juan Armando Barrón Pérez, Javier Hernández Pérez y Alberto Guadalupe Córdova Lerma, quienes expusieron sus planteamientos y visión respecto al desempeño de esta responsabilidad.

Durante sus intervenciones, las y los aspirantes coincidieron en la importancia de fortalecer los mecanismos de control interno mediante la revisión de la normatividad aplicable, el seguimiento a observaciones derivadas de auditorías y la atención a denuncias ciudadanas.

Asimismo, plantearon acciones orientadas al combate a la corrupción, como la implementación de estándares internacionales, la capacitación del personal, el uso de nuevas tecnologías y la promoción de la transparencia y máxima publicidad.

Las comisiones de Anticorrupción, de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, formularon diversos cuestionamientos con el propósito de fortalecer el análisis de los perfiles y sustentar la integración del dictamen, el cual será presentado ante el Pleno Legislativo para la designación correspondiente, conforme al marco constitucional y legal aplicable.